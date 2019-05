Empire State Realty Trust, Inc.

Exklusive Feier am Empire State Building zum Feiertag am 4. Juli

New York (ots/PRNewswire)

Unvergesslicher Blick auf das Feuerwerk, feine Speisen und Getränke an der Bar

Das Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass die Eintrittskarten für die jährlich stattfindende Feier anlässlich des 4. Juli, die auf der weltbekannten Aussichtsplattform in der 86. Etage des Gebäudes stattfindet, ab sofort zum Verkauf erhältlich sind. Diese exklusive Veranstaltung bietet 200 VIP-Ticket-Inhabern einen atemberaubenden Ausblick auf das spektakuläre 4th-of-July-Feuerwerk von Macy's sowie Getränke an der Bar und kulinarische Spezialitäten für Gourmets.

Die Aussichtsplattform ist von 19:00 Uhr bis 22:00 der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich und daher nur unseren speziellen 4th-of-July-Gästen vorbehalten, die auf dem Open-Air-Deck das Feuerwerk vom besten Aussichtspunkt in New York City bewundern können. Aus Lautsprechern wird der 4th-of-July-Soundtrack zu hören sein, während die Gäste einen unvergleichlichen Blick auf das Feuerwerk vom berühmtesten Gebäude der Welt aus genießen.

Speisen und Getränke werden vom Flagship-Restaurant des ESB, STATE Grill and Bar, angeboten.

Die Tickets können, solange der Vorrat reicht, um jeweils 500 US-Dollar (inklusive Steuern) erworben werden. Tickets sind über www.empirestatebuilding.com/july4 oder im Voraus im ESB-Kartenbüro erhältlich.

Zwei (2) Paar Eintrittskarten für diese exklusive Veranstaltung werden auf der Instagram-Seite von ESB verlost (mehr Info unten). Fans des Empire State Building können zwischen Donnerstag, 30. Mai, und Dienstag, 4. Juli, bis 12:00 Uhr, an der Verlosung teilnehmen ( (ET; US-Ostküstenzeit)). Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und am Freitag, dem 7. Juni bekannt gegeben.

Zusätzlich zur 4th-of-July-Feier wird die weltberühmte Turmbeleuchtung des Empire State Building anlässlich des 4. Juli in den traditionellen rot-weiß-blauen Farben erleuchten.

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen stolzen 443 Metern Höhe in Midtown Manhattan (gemessen von der Basis bis zur Antenne) ist das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, das "weltweit bekannteste Gebäude." Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und öffentlich zugängliche Bereiche zieht das Empire State Building erstklassige Mieter aus der ganzen Welt und aus den unterschiedlichsten Branchen an. Das Empire State Building ist gemäß einer Umfrage von Uber die Top-Reisedestination der Welt und wurde in einer Umfrage des Amerikanischen Instituts der Architekten als das beliebteste Gebäude Amerikas bezeichnet. Mehr Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc or www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Investment-Trust im Immobilienbereich, besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und verkauft Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das "berühmteste Gebäude der Welt", das Empire State Building. Mit Hauptsitz in New York, New York umfasst das Büro- und Einzelhandelsimmobilien-Portfolio des Unternehmens zum Stichtag 31. März 2019 938.000 Quadratmeter an vermietbarer Fläche, darunter 873.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan befinden, drei in Fairfield County, Connecticut und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 65.000 Quadratmeter an vermietbarer Einzelhandelsfläche.

