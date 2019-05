Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Building stellt mit iHeartMedia als Partner die Robin Hood Foundation mit einer Shawn Mendes Music-to-Light-Show ins Rampenlicht

New York (ots/PRNewswire)

Fans sind eingeladen, für die Simultanübertragung um 22.30 Uhr auf Z100 einzuschalten

Heute wurde vom Empire State Building in Partnerschaft mit iHeartMedia angekündigt, dass seine weltberühmten Turmbeleuchtung zur Feier und zur Benefizaktion 2019 der Robin Hood Foundation, New York Citys größter Organisation zur Armutsbekämpfung, erstrahlen wird. Start der Aktion ist am Montag, den 13. Mai, mit einer Music-to-Light-Show, die mit dem jüngsten Hitsong "If I Can't Have You" des zweifach für den Grammy nominierten Singer-Songwriter Shawn Mendes in Einklang gesetzt wird. Die Turmlichter-Show, die vom weltweit renommierten Lichtdesigner Marc Brickman konzipiert wurde, wird auf die Live-Performance von Mendes beim Benefizkonzert der Robin Hood Foundation abgestimmt, die im Javits Center in New York City stattfindet und auf iHeartMedias Z100 (New York City) um 22.30 Uhr ET simultan übertragen wird.

"Bereits seit 2008 ist das Empire State Building ein Leuchtfeuer der Unterstützung für Robin Hood und deren tägliches Engagement, um die Armut in unserer Stadt zu bekämpfen", sagte Anthony E. Malkin, Vorstandsvorsitzender und CEO des Empire State Realty Trust. "In diesem Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit iHeartMedia und Shawn Mendes die Wirkung der Robin Hood Foundation visuell und über den Äther noch verstärken, indem wir für die Arbeit der Organisation in New York City und weltweit Glanzlichter entzünden."

Der für den GRAMMY nominierte und mit Multi-Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter Shawn Mendes hat seine jüngste Single "If I Can't Have You" Anfang dieses Monats auf Z100 erstmals präsentiert. Weltweit hat er über 15 Millionen Alben und 100 Millionen Singles verkauft und bereits über 20 Milliarden Streams seiner Songs sowie 5 Milliarden YouTube-Aufrufe erreicht. Shawn hat zwei Welttourneen mit mehr als einer Million Ticketverkäufen abgeschlossen, bei denen legendäre Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt innerhalb von Minuten ausverkauft waren. Für seine Shawn Mendes: The Tour, die im März 2019 gestartet ist, sind in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Australien/Neuseeland über 100 Tourdaten vorgesehen. Im Jahr 2017 belegte er den Spitzenplatz in den Billboards "21 Under 21" und er wurde in Forbes "30 Under 30", Spotifys "25 Under 25" und vier Jahre in Folge in Time Magazines "Most Influential Teens" aufgeführt.

" Am Montagabend wird Shawn Mendes ehrenhalber zum New Yorker und iHeartMedia ist stolz, sich dem Empire State Building anzuschließen, um bei Shawns großzügiger Unterstützung von Robin Hood zur Armutsbekämpfung in unserer Stadt mitzuhelfen", sagte John Sykes, President, Entertainment Enterprises bei iHeartMedia.

Robin Hood ist die größte Wohltätigkeitsorganisation zur Armutsbekämpfung in New York City. Robin Hood arbeitet mit über 200 der wirkungsvollsten gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Familien aus der Armut zu befreien. Die alljährliche Benefiz-Initiative, die größte gemeinnützige Spendenaktion in den USA, bringt nahezu 4000 führende Akteure aus dem gesamten Land zusammen, um Robin Hoods Einsatz voranzubringen und zu unterstützen.

"Unsere jährliche Benefiz-Initiative ist ein äußerst wirkungsvoller Weg, um die Stadt für unser Wirken und unser Engagement zu begeistern, damit Individuen und Familien langfristig die Armut hinter sich lassen können", sagte Wes Moore, CEO von Robin Hood. "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass wir eine so unglaubliche Gruppe von Partnern und Unterstützern haben, die an unserer Seite stehen und die so bedeutende Aufgabe meistern wollen, von Armut betroffenen New Yorkern zu wirtschaftlicher Stabilität zu verhelfen."

Ein Video der gesamten Lichtshow mit einem speziellen Auftritt von Shawn Mendes wird auf dem YouTube-Kanal (www.youtube.com/esbnyc) und auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/empirestatebuilding) des Empire State Building direkt im Anschluss an das Event gepostet, damit auch das Publikum in aller Welt dieses Ereignis genießen kann.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc., befindet, erhebt sich auf 443 Meter Höhe (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und öffentlich zugängliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen tätig sind. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Befragung zum populärsten Reiseziel der Welt gewählt, und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein führender Immobilienfonds (Real Estate Investment Trust/REIT), der Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und neu positioniert, darunter auch das Empire State Building - das "berühmteste Bauwerk der Welt". Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von circa 938.000 Quadratmetern erstreckt (Stand: 31. März 2019). Dazu gehören rund 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 Quadratmeter gewerbliche Mietfläche.

Informationen zu iHeartMedia:

iHeartMedia ist die Nummer 1 für Audio in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern und hat mit einer Viertelmilliarde Hörern pro Monat eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Audio erstreckt sich über mehrere Plattformen, darunter 850 Rundfunksender mit Live-Programm, seinen iHeartRadio-Digitalservice, der auf mehr als 250 Plattformen und 2000 Geräten verfügbar ist, u. a. Smart Speaker, Smartphones, TV-Geräte und Spielkonsolen, sowie durch seine Influencer, seine Social-Media-Präsenz, seine markengeschützten legendären Livemusik-Events und seine Podcasts als die Nummer 1 der kommerziellen Podcast-Publisher. iHeartMedia ist außerdem Spitzenreiter in der Audio-Branche im Bereich Analytics- und Attribution-Technologie für seine Marketingpartner, und kann dabei auf die Daten seiner enormen Konsumentenbasis zurückgreifen. iHeartMedia ist eine Sparte von iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Besuchen Sie iHeartMedia.com für weitere Informationen.

Informationen zur Robin Hood Foundation:

Die im Jahr 1988 gegründete Stiftung Robin Hood fördert und entwickelt die wirkungsvollsten und skalierbarsten Lösungen, um Familien in New York City aus der Armut zu befreien - mit Modellen, die im gesamten Land funktionieren können. Robin Hood investiert über 100 Millionen USD jährlich, um Rechtsdienstleistungen, Unterkunft, Mahlzeiten, berufliche Ausbildung und Qualifikation, Bildungsprogramme und weitere Möglichkeiten für in Armut lebende Familien in New York City bereitzustellen. Robin Hood überwacht jedes Programm mit strikten Metriken, und da der Vorstand von Robin Hood den gesamten Verwaltungsaufwand abdeckt, werden 100 Prozent jeder Spende direkt für die Armutsbekämpfung eingesetzt. Erfahren Sie mehr unter www.robinhood.org und folgen Sie Robin Hood auf Facebook, Twitter, Instagram.

Pressekontakt:

Rebecca Timms

UEG

Rebecca.Timms@uegworldwide.com

917-595-3170

Original-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuell