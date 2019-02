Erleben Sie die "All Access Tour" des Empire State Building

Empire State Realty Trust, Inc.

Das Empire State Building (ESB) gab heute sein neues Premium-Ticketangebot, die "All Access Tour", bekannt. Es handelt sich dabei um eine exklusive, geführte Tour für Besucher zum legendären Wahrzeichen, das Elemente des Gebäudes zeigt, die ansonsten für normale Ticketinhaber unzugänglich sind.

Die Besucher, die im Rahmen einer Reservierung unter www.esbnyc.com für bis zu sechs Personen teilnehmen können, beginnen ihre ESB-Tour im Celebrity Entrance-Korridor mit privatem Zugang zu seinem Green Room. In diesem Green Room mit eigenem Bad und Schminkraum bereiten sich Stars wie Kristen Bell, John Cena, Adriana Lima, Eminem, Millie Bobby Brown und die Radio City Rockettes auf besondere Auftritte vor. Genießen Sie kostenlose Snacks und alkoholfreie Getränke, bestaunen Sie Erinnerungsstücke, die von prominenten Besuchern geschenkt wurden, und halten Sie Ihren Besuch mit einem Selfie am Halo Photo Booth fest. Gegen Aufpreis erhalten Sie auch eine gekühlte Flasche Veuve Cliquot. Nach dem Besuch des Green Rooms nehmen die Gäste an einer privaten Tour teil und besuchen den brandneuen, nur für Gäste zugänglichen Eingang in der 34th Street. Dort erhalten sie ein kostenloses Foto vor einem majestätischen 7,6 Meter großen Modell des Empire State Building. Archivierte Baufotos mit Hintergrundinformationen auf der Concourse-Ebene, ein Besuch der weltberühmten Open-Air-Sternwarte im 86. Stock und die wunderschön restaurierte Art Deco Fifth Avenue Lobby als großartiger Abschluss der Führung runden das Paket ab.

"Das Empire State Building entwickelt sich kontinuierlich weiter, um das Erlebnis für unsere Gäste zu verbessern. Wir freuen uns deshalb auf den Start der "All Access Tour", die Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen lässt", sagte Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President der Sternwarte. "Die 'All Access Tour' bietet jedem Besucher des legendären Wahrzeichens, der seine Führung im Voraus reserviert hat, ein Erlebnis, das bisher ausschließlich Prominenten und anderen hochkarätigen Gästen zuteilwurde. Seien Sie dabei und werden Sie Teil einer unvergesslichen Erfahrung."

Die "All Access Tour" findet fünfmal täglich, von Montag bis Sonntag, statt und kostet 500 USD pro Person. Reservierungen sind ausschließlich unter www.esbnyc.com möglich.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich 443 Meter über Midtown Manhattan (vom Boden bis zur Antennenspitze) erhebt und sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen hat das Empire State Building hochkarätige Mieter aus unterschiedlichsten Branchen weltweit angezogen. Das Empire State Building wurde laut einer Studie von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und laut einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude in den USA gewählt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York neu, darunter das Empire State Building - das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Portfolio der Büro- und Einzelhandelsräume des Unternehmens mit Sitz in New York, New York, umfasst zum 30. September 2018 938.000 vermietbare Quadratmeter, bestehend aus 873.000 vermietbaren Quadratmetern in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

