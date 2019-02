Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Building gibt die Sieger des 25. jährlichen Valentinstag-Hochzeitswettbewerbs bekannt

Zwei glückliche Paare werden am 14. Februar im legendären Wahrzeichen heiraten

Das Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass zwei Paare - Fabiana Faria und Helena Barquet aus New York, NY, und Nachiket Patel und Chitra Pathak, ursprünglich aus Mumbai - als Sieger des 25. jährlichen Valentinstag-Hochzeitswettbewerbs ausgewählt wurden.

Die weltberühmte Sternwarte im 86. Stock mit ihrer 360-Grad-Aussicht auf New York City und darüber hinaus bietet den idealen Ort für die Siegerpaare, um ihre Gelübde auszutauschen und ihre Liebe zu bezeugen. Hunderte von Paaren haben ihr Gelübde im romantischsten Gebäude der Welt erneuert oder dort geheiratet. Anlässlich des silbernen Jubiläums des Wettbewerbs werden zwei weitere Paare die Tradition fortsetzen und an diesem Valentinstag ihre Ehe schließen.

Das ESB veranstaltet 15-minütige Hochzeitszeremonien auf ihrer berühmten Sternwarte im 86. Stock nach folgendem Zeitplan:

- 7:00 - Fabiana Faria und Helena Barquet: Fabiana und Helena verkörpern eine wahre NYC-Liebesgeschichte. Fabiana, Mitinhaberin des Wohndesigngeschäfts Coming Soon an der Lower East Side, machte Helena im Plaza Hotel einen Heiratsantrag, nachdem sie sich vor fast sieben Jahren verliebt hatten. Fabiana und Helena, die eine gemeinsame Leidenschaft für das Empire State Building und die Symbolkraft seiner nächtlichen Turmbeleuchtungen teilen, freuen sich ihre Liebesgeschichte zu feiern und auf der Sternwarte im 86. Stock des Wahrzeichens von New York zu heiraten.

- 7:30 - Chitra Pathak und Nachiket Patel: Ursprünglich aus Indien stammend, trafen sich Nachiket und Chitra vor zehn Jahren, nachdem Chitras Bruder sie einander vorgestellt hatte. Nach einer fünfjährigen Beziehung, die auch fast zwei Jahre Fernbeziehung umfasste, leben sie jetzt glücklich in Jersey City, New Jersey, zusammen. Das Empire State Building ist Nachikets Lieblingsgebäude, und während das Paar noch plant, eine große traditionelle Hochzeit in Indien zu veranstalten, hat er ich für den Wettbewerb angemeldet, in der Hoffnung, Chitra mit einer Hochzeit in ihrer Wahlheimat zu überraschen. Chitra ist von einer Hochzeit im Herzen von New York, der Stadt, in der sie und Nachiket wieder zusammengekommen sind, absolut begeistert.

Um dieses bedeutende Meilenstein-Ereignis zu feiern, wurde der diesjährige Valentinstag-Hochzeitswettbewerb erstmals für die internationale Fangemeinde des Gebäudes über https://esbvalentinesday.com/ zugänglich gemacht.

"Bei über 1.000 Anmeldungen aus Nah und Fern ist es offensichtlich, dass die symbolträchtige Geschichte und Romantik rund um das Empire State Building weiterhin Menschen rund um den Globus bewegt", sagte Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President der Sternwarte. "Ich freue mich, bei den Hochzeiten für Helena und Fabiana sowie Chitra und Nachiket mitzuwirken und diese Tradition im 25. Jahr fortzusetzen."

Jede Braut erhält ein Kleid ihrer Wahl aus dem weltweit bekannten Geschäft von Kleinfeld Bridal in New York City. Darüber hinaus kann ein Siegerpaar Preispakete von Grand Hyatt New York, STATE Grill and Bar, Turkish Airlines und Boca Raton Resort & Club, einem Waldorf Astoria Resort, von Discover The Palm Beaches, der offiziellen Tourismus-Marketingorganisation für Palm Beach County, Florida, gewinnen.

Ausführliche Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.facebook.com/empirestatebuilding. Weitere Informationen zu Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, Discover The Palm Beaches, Turkish Airlines und STATE Grill & Bar finden Sie unter https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.thepalmbeaches.com, https://www.turkishairlines.com/ und www.stategrillesb.com.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich 443 Meter über Midtown Manhattan (vom Boden bis zur Antennenspitze) erhebt und sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen hat das Empire State Building hochkarätige Mieter aus unterschiedlichsten Branchen weltweit angezogen. Das Empire State Building wurde laut einer Studie von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und laut einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude in den USA gewählt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York neu, darunter das Empire State Building - das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Portfolio der Büro- und Einzelhandelsräume des Unternehmens mit Sitz in New York, New York, umfasst zum 30. September 2018 938.000 vermietbare Quadratmeter, bestehend aus 873.000 vermietbaren Quadratmetern in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/818223/Empire_State_Realty_Trust_Valentines_Day_Wedding_Contest.jpg

