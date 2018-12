Silberjubiläum: Seit 25 Jahren werden im Empire State Building am Valentinstag Hochzeiten gefeiert

New York (ots/PRNewswire) - Zum ersten Mal haben Paare aus der ganzen Welt die Chance, eine Traumhochzeit zu gewinnen

Das Empire State Building hat heute den 25. Wettbewerb um eine Hochzeit am Valentinstag gestartet. Dieses außergewöhnliche Jubiläum soll auch gebührend gefeiert werden: Zum ersten Mal können weltweit alle Fans des Gebäudes an diesem Wettbewerb teilnehmen. Zu Ehren dieses silbernen Jubiläums wird ein einziges glückliches Paar aufgrund seiner Liebesgeschichte ausgewählt und kann seine Traumhochzeit am 14. Februar 2019 auf der weltberühmten Aussichtsplattform in der 86. Etage des Gebäudes feiern.

Die Braut erhält für diesen denkwürdigen Tag als Preis ein Hochzeitskleid ihrer Wahl* aus dem berühmten Brautmodengeschäft Kleinfeld in New York City. Außerdem erhält ein Gast der Braut ein weiteres von Kleinfeld Bridal Party*. Darüber hinaus erhält das Gewinnerpaar zwei Rundflüge über New York City für sich selbst und zwei Gäste, die von Turkish Airlines gesponsert werden, zwei Übernachtungen im Grand Hyatt New York für das Paar und seine Gäste*, am Tag nach der Feier ein exklusives Prosecco-Frühstück im Restaurant STATE Grill and Bar im Empire State Building sowie ein Flitterwochen-Paket im Boca Raton Resort & Club, einer Ferienanlage von Waldorf Astoria, das von Discover The Palm Beaches, dem offiziellen Tourismusmarketingunternehmen des Bezirks Palm Beach, Florida gesponsert wird.

"In den letzten fünfundzwanzig Jahren war das Empire State Building Mittelpunkt zahlreicher Liebesgeschichten", erklärte Jean-Yves Ghazi, leitender Vizepräsident der Aussichtsplattform des Empire State Building, der die Hochzeit auch vollziehen wird. "In diesem Jahr haben wir den Preis auf Anfrage unserer Fans auf der ganzen Welt international für alle Paare ausgeschrieben, die schon immer davon träumen, an diesem jährlichen Event teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, unsere geliebte Tradition auch in den nächsten 25 Jahren fortzusetzen."

Für die Bewerbung müssen Paare, die heiraten oder ihr Eheversprechen erneuern möchten, ihre Liebesgeschichte zwischen dem 5. Dezember und dem 30. Dezember 2018 unter https://esbvalentinesday.com/ einreichen. Die Paare müssen zum Zeitpunkt der Hochzeit 18 Jahre alt sein und eine gültige Heiratserlaubnis für New York City vorlegen, damit die Hochzeit vollzogen werden kann. Auch Erneuerungen des Eheversprechens können mit einer gültigen Heiratserlaubnis für New York City durchgeführt werden.

Weitere Informationen zu Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York und STATE Grill & Bar, dem Boca Raton Resort & Club und Discover The Palm Beaches finden Sie unter https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar, http://www.bocaresort.com/ und https://www.thepalmbeaches.com/.

Alle Details und Regeln für den Wettbewerb erhalten Sie unter https://esbvalentinesday.com/. *Einschränkungen sind möglich

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen 443 Metern (vom Boden bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building in Manhattan das berühmteste Gebäude der Welt. Eigentümer ist das Unternehmen Empire State Realty Trust, Inc. Dank der neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und die Ausstattung hat das Empire State Building hochwertige Mieter aus unterschiedlichen Branchen aus der ganzen Welt gewonnen. Die stabile Übertragungstechnologie des Wolkenkratzers unterstützt die großen Fernseh- und Rundfunkanstalten in der Metropole New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building als das populärste Gebäude Amerikas eingestuft. Seine Aussichtsplattform ist das Touristenziel Nr. 1 der Region und eine der beliebtesten Attraktionen der Welt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zu Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eine der führenden Immobilieninvestmentgesellschaften, besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und Umgebung. Zu ihren Objekten gehört das berühmteste Gebäude der Welt: das Empire State Building. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City im Bundesstaat New York. Sein Portfolio an Büro- und Einzelhandelsimmobilien umfasste zum 30. September 2018 über 938.000 Quadratmeter. Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Büroobjekten, von denen sich neun in Manhattan, drei im Bezirk Fairfield, Connecticut und zwei im Bezirk Westchester County, New York befinden, sowie etwa 65.000 Quadratmeter Mietfläche in Immobilien für den Einzelhandel.

