Das Empire State Building und Tacombi stellen exklusives Menü vor - nur für Besucher des berühmtesten Gebäudes der Welt

New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gibt bekannt, dass das beliebte mexikanische Restaurant Tacombi, das sich im berühmten Empire State Building (ESB) befindet, Besuchern dieses touristischen Anziehungspunkts ein Mittag- oder Abendessen zum Pauschalpreis anbietet. Und dieses Angebot gilt exklusiv für Besucher der weltberühmten Aussichtsplattformen des ESB.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Tacombi, um Gästen aus der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, die sanften Stände Yucatans direkt in Midtown Manhattan zu erleben", sagte Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President des Observatory. "Das Angebot beschert Besuchern aus Nah und Fern die Möglichkeit, die authentische Taco-Kultur von Tacombi zusammen mit einem unvergesslichen Abstecher auf unsere Aussichtsplattformen zu erleben."

Das Pauschalpreis-Menü, das pro Person 39 US-Dollar kostet (inklusive Steuern und Trinkgeld), umfasst eine Vorspeise, eine Auswahl aus vier Tacos und ausgewählte Getränke. Das neue Angebot steht von Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 23 Uhr (ET) sowie am Freitag und Samstag jeweils von 11 Uhr bis 0 Uhr Mitternacht (ET) zur Verfügung. Ausgenommen sind die Feiertage Cinco de Mayo, Thanksgiving sowie der 1. Weihnachtstag.

Das Tacombi befindet sich an der 33. Straße und gesellt zu den anderen bekannten Restaurants am und im ESB, wie beispielsweise das STATE Grill and Bar, das Chop't und die Sushi-Teria. Damit sorgt es für eine noch größere kulinarische Auswahl direkt vor der Haustür - für Touristen und für Anwohner.

Weitere Information erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com und http://tacombi.com/.

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen stolzen 443 Metern Höhe in Midtown Manhattan (gemessen vom Boden bis zur Antennenspitze) gilt das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, als das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in die Energieeffizienz, die Infrastruktur, in öffentliche Bereiche und Einrichtungen zieht das Empire State Building erstklassige Mieter aus den unterschiedlichsten Branchen aus der ganzen Welt an. Die robuste Rundfunktechnik im Wolkenkratzer unterstützt wichtige TV-Stationen und UKW-Radiosender im Großraum New York. Das Empire State Building wurde in einer Umfrage des American Institute of Architects als das populärste Gebäude Amerikas bezeichnet und die Aussichtsplattform des Empire State Buildings ist die Nummer 1 unter den Touristenattraktionen in der Region und eines der weltweit beliebtesten Touristenziele überhaupt. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zu Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Investment-Trust im Bereich Immobilien (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und verkauft Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das renommierteste Gebäude der Welt, das Empire State Building. Mit Hauptsitz in New York im US-Bundesstaat New York deckt das Büro- und Einzelhandelsimmobilien-Portfolio des Unternehmens (Stand 31. Dezember 2017) 938.000 Quadratmeter an vermietbarer Fläche ab, darunter 873.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan befinden, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 65.000 Quadratmeter an vermietbarer Einzelhandelsfläche.

Informationen zu Tacombi Empire State Building

Tacombis fünfte und zugleich größte Taqueria kommt direkt von den Stränden Mexikos und befindet sich im berühmten Empire State Building. Sie bringt die warmherzige mexikanische Gastlichkeit und eine authentische Taco-Kultur ins pulsierende Herz von Manhattan. Mit einer Vista-Hermosa-Tortilleria, einer offenen Küche und einer langen Bar mit ausgewählten Tequilas, Mezcals sowie Cocktails und eiskalten Bieren, bietet es einen unverstellten Blick auf die kulinarische Tradition Mexikos. Das Tacombi Empire State Building hat sich von den für Mexico City so einzigartigen großen, aber immer seltener zu findenden Art-déco-Taquerias inspirieren lassen. Es ist ein Treffpunkt um die Ecke für Freunde, alte Schulkameraden und Arbeitskollegen, um sich bei authentischen Tacos und Esquites zu entspannen, am Mezcal zu nippen oder einen der frisch gepressten Super Jugos, den Aguas Frescas y Sodas, von Tacombi zu genießen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/520442/Empire_State_Building_Logo.jpg

