Lotterie-Anmeldung für Empire State Building Run-Up 2018 startet am 14. November 2017

New York (ots/PRNewswire) - Läufer müssen sich bis zum 10. Dezember anmelden, um die Chance zur Teilnahme beim 41. Jährlichen Run-Up, am Mittwoch, den 7. Februar 2018, um 20.00 Uhr, zu bekommen.

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass die Lotterie-Anmeldung für den Empire State Building Run-Up 2018 (ESBRU) am Dienstag, den 14. November 2017, um 12.00 Uhr ET eröffnet wird und am Sonntag, den 10. Dezember 2017, um 23.59 Uhr ET, enden wird. Der 41. Jährliche ESBRU wird am Mittwoch, den 7. Februar 2018, um 20.00 Uhr, stattfinden.

Tausende von Läufern aus der ganzen Welt werden sich anmelden, um die Chance zu ergreifen, die 86 Stockwerke des Empire State Building, die 1.576 Treppenstufen umfassen, hochzurennen. Interessierte Läufer können sich online unter http://www.nycruns.com/esb anmelden. Die Startgebühr beträgt 125 USD pro Bewerber und wird nur erhoben, wenn der Bewerber per Zufallsprinzip ausgewählt wurde. Läufer, die sich für das Rennen angemeldet haben, werden in der Woche ab 11. Dezember 2017 über ihren Rennstatus informiert.

"Wir vom Empire State Building können uns erneut darauf freuen, dieses weltberühmte Gebäude in ein Wettbewerbsziel für herausragende Sportler weltweit und Enthusiasten des Turmrennens zu verwandeln", sagte Anthony E. Malkin, Vorstandsvorsitzender und CEO des ESRT. "Wir laden Athleten aus der ganzen Welt ein, nach New York zu kommen, um 2018 das Empire State Building zu erklimmen und Teil der Geschichte des Gebäudes zu werden."

Die Veranstaltung wird von NYCRUNS organisiert, der größten Eventmanagement-Agentur für Laufveranstaltungen im Einzugsgebiet der Stadt New York.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich 1.454 Fuß (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Das Empire State Building Observatory zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Über den Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York im US-Bundesstaat New York umfasste zum 30. September 2017 insgesamt 10,1 Millionen Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Quadratfuß Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie einer Mietfläche von ca. 700.000 Quadratfuß aus dem Gewerbebestand zusammensetzen.

Über NYCRUNS

NYCRUNS organisiert mehr als 40 Laufveranstaltungen jährlich in New York City, unter anderem den Queens Halbmarathon, den neuesten bedeutenden Straßenlauf im Stadtbezirk Flushing. Im Jahr 2017 werden nahezu 50.000 Läufer diese Ziellinie erreichen. Neben der Veranstaltung des Empire State Building Run-Up zählen zu den renommierten Kunden des Unternehmens die New York Jets, die New York University sowie viele führende gemeinnützige Organisationen.

