Dechert verstärkt globale Private-Equity-Praxis mit Partner Kai Terstiege in München

Dechert LLP gibt heute bekannt, dass sich Dr. Kai Terstiege dem Private-Equity-Team der Kanzlei in München anschließen wird.

Dr. Terstieges Beratungsschwerpunkt liegt auf Private-Equity-Transaktionen im Mid- und Large-Cap-Bereich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Mandanten aus verschiedenen Branchen, insbesondere aus dem Technologiesektor, sowie bei grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen und ‑zusammenschlüssen, Risikokapitalfinanzierungen, Umstrukturierungen und allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen. Bevor Dr. Terstiege seine Karriere vor mehr als vierzehn Jahren in München begann, absolvierte er im Jahr 2004 das Erste Staatsexamen an der Humboldt-Universität zu Berlin, promovierte im Jahr 2007 an der Universität Hamburg (Dr. iur.) und legte im Jahr 2009 das Zweite Staatsexamen am Oberlandesgericht Hamburg ab.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung im Private-Equity- und M&A-Bereich ist Kai eine hervorragende Ergänzung unserer Praxisgruppe. Private Equity ist Kerngeschäft und ein bedeutender Wachstumsbereich für Dechert, und wir freuen uns sehr, Kai in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Federico Pappalardo, Co-Managing Partner der Münchner Praxisgruppe von Dechert.

„Wir sind außerordentlich erfreut, dass sich Kai unserem Team in Deutschland anschließen wird", ergänzt Mark Thierfelder, Co-Leiter der Kanzlei, Leiter der Praxisgruppe Corporate & Securities und Leiter der globalen Private-Equity-Praxis von Dechert. „Seine Erfahrung in Unternehmenstransaktionen wird einen Mehrwert für unsere Mandanten bieten, da wir auch zukünftig mit führenden Private-Equity-Unternehmen und Asset Managern an der Schnittstelle von Private Equity, Finanzen und alternativem Asset Management in Deutschland und weltweit zusammenarbeiten werden."

Zu seiner Ernennung sagt Dr. Terstiege: „Decherts weltweite Präsenz und das Renommee der Kanzlei als Marktführer bei Unternehmenstransaktionen und im Private-Equity-Bereich haben mich überzeugt. Ich freue mich darauf, unseren Mandanten einen hervorragenden Service zu bieten. Ebenso freue ich mich über das Wiedersehen mit vertrauten früheren Kollegen, die nun bei Dechert tätig sind."

Mit dem Einstieg von Dr. Terstiege setzt Dechert seine Expansion der vergangenen zwei Jahre im Private-Equity-Bereich fort, nachdem sich bereits Partner Dominik Stühler, Counsel Tobias Hugo und einige Junioranwälte in München, Sam Whittaker in London, David Cosgrove in Charlotte, Nicole Macarchuk in San Francisco sowie Soo-ah Nah, Alon Goldberger, En-Min Chua, William Robertson und Nicholas Marchica in New York der Kanzlei angeschlossen hatten.

Decherts Private-Equity-Praxis, die als internationaler Spitzenreiter anerkannt ist, hat einen rasanten Wachstumskurs hingelegt und berät weltweit mehr als 300 Private-Equity- und andere Private-Investment-Kunden. Das globale Team der Kanzlei, bestehend aus mehr als 250 Anwälten, vertritt sämtliche Arten von Private-Equity-Sponsoren und anderen Private-Investment-Unternehmen, einschließlich Staatsfonds und Family Offices und deren Portfoliounternehmen sowie institutionelle Anleger und Unternehmensanleger, die in Private-Equity-Fonds investieren möchten. Die Kanzlei wurde in „Global & Regional League Tables 2021 - Legal Advisors" von Mergermarket als eine der führenden Anwaltskanzleien für Private-Equity-Transaktionen ausgezeichnet und belegte Rang 5 bei U.S. Buyouts und Rang 10 bei Global Buyouts nach Transaktionswert. Darüber hinaus wurde Dechert von Bloomberg, Chambers and Partners, The Legal 500, The Deal, Law360, IFLR1000, Private Equity International, PitchBook, Preqin und JUVE als führende Anwaltskanzlei für den Bereich Private Equity ausgezeichnet.

Über Dechert

Dechert ist eine führende Anwaltskanzlei mit weltweit 21 Büros. Die in Deutschland ansässigen, doppelt qualifizierten Anwälte von Dechert bieten multinationale Rechtsberatung und arbeiten eng mit dem globalen Netzwerk der Kanzlei zusammen, um Mandanten bei der Navigation durch die komplexesten rechtlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Die Kanzlei berät in Angelegenheiten und Transaktionen von höchster Komplexität und bringt Energie, Kreativität und einen effizienten Umgang mit Rechtsfragen ein, um ihren Mandanten wirtschaftliche und praktische Beratung zu bieten. Das in Deutschland ansässige Private-Equity-Team von Dechert verfügt über vielfältige Erfahrung in der Beratung von Private-Equity-Gesellschaften, Portfoliounternehmen und Managementteams in einer Vielzahl von Angelegenheiten. Dies zeigen die jüngsten Aktivitäten des Teams bei der Beratung von Ambienta, einem der größten europäischen Vermögensverwalter, beim Verkauf seines Portfoliounternehmens SF-Filter Group an von Equistone Partners Europe beratene Fonds sowie bei der Beratung von IntegrityNext und seinen Gesellschaftern bei einer Beteiligung von EQT Growth.

