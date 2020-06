SEPICON AG

Ingo Koehler ist neuer Partner und CDO der SEPICON AG

Düsseldorf (ots)

Ingo Koehler ist ab sofort neuer Partner der SEPICON AG. Als Chief Digital Officer (CDO) wird er künftig die digitale Marschrichtung einer der erfolgreichen IT-Beratungen in Deutschland maßgeblich mitgestalten.

"Die SEPICON AG blickt in eine spannende Zukunft. Insbesondere mit Blick auf künftige Entwicklungen im Bereich Digitalisierung haben wir Großes vor", sagte Uwe Kamann, CEO der SEPICON AG. "Deshalb freut uns sehr, dass wir mit Ingo Koehler einen versierten Fachmann in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und ganzheitliche Transformation gewinnen konnten. Ich bin sicher, dass wir durch seine profunde Expertise gemeinsam viel bewegen werden."

Ingo Koehler war zuletzt als Chief Marketing Officer (CMO) bei der GroupJoyner GmbH tätig, wo er u.a. die Entwicklung innovativer Strategien zur digitalen Organisation von Gruppen verantwortete. Davor führte der studierte Kommunikations- und Werbewirt 17 Jahre lang seine eigene Agenturgruppe koehler communication.

Er entwickelte für zahlreiche internationale Unternehmen, darunter Global Player wie AXA, AachenMünchener, Deutsche Telekom, Hein Gericke und GN ReSound, erfolgreiche Marketing- und Vertriebsstrategien. Bereits in den 90er Jahren schuf Ingo Koehler als einer der Ersten in Europa Onlinemarketingkonzepte. Seitdem entwickelte er auch in den Bereichen Augmented Reality, Virtual Reality und Digitalisierung zukunftsweisende Projekte. Berufsbegleitend gab er als Dozent für angewandtes Marketing sein Wissen und seine Erfahrungen viele Jahre lang an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation in Köln an die nächsten Generationen weiter.

"Ich freue mich sehr darauf, gerade bei einem so innovativen und erfolgreichen Unternehmen wie der SEPICON AG im Bereich Digitalisierung neue Entwicklungen anzustoßen, zu konzipieren und umzusetzen", sagte Ingo Koehler. "Das Know-how der SEPICON-Fachleute und die intensivierte Ausrichtung auf die strategische Digitalisierung bedeutet für unsere Kunden einen enormen Wettbewerbsvorteil und dadurch einen nachhaltigen Mehrwert für die Zukunft ihrer Unternehmen."

Ingo Koehler ist verheiratet und hat vier Kinder.

Über die SEPICON AG - WIR. GESTALTEN. ZUKUNFT.

Die SEPICON AG ist ein führendes Beratungshaus für die Transformation von IT- und Digitalisierungsprozessen in Unternehmen. Mit den Geschäftsbereichen Consulting, Professionals und Managed Services bietet die SEPICON AG ihren Kunden ein umfassendes Consulting-Portfolio zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Zu ihren Kunden gehören sowohl internationale Konzerne wie auch mittelständische Unternehmen.

