Cornell SC Johnson College of Business und CEMS Global Alliance in Management Education kündigen Partnerschaft an

Paris (ots/PRNewswire) - Das Cornell SC Johnson College of Business wird damit zur ersten Wirtschaftshochschule in den USA, die CEMS - The Global Alliance in Management Education beitritt.

Ab August 2020 haben Cornell Studenten, die ihren Master of Professional Studies (MPS) in Applied Economics and Management an der Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management absolvieren, die Möglichkeit, eine Zusatzqualifikation in International Management von CEMS zu erwerben.

Der Master's in International Management wird von CEMS nach Abschluss eines einjährigen Aufbaustudiums (mit Vorerfahrung) verliehen, das von einer Global Alliance aus 32 akademischen Institutionen (führenden Wirtschaftshochschulen), 69 Unternehmenspartnern (multinationalen Unternehmen) sowie 7 Sozialpartnern (NGOs) angeboten wird.

Absolventen werden sich zur Gruppe der Ehemaligen aus 85 Herkunftsländern gesellen, die in mehr als 75 Ländern arbeiten.

"Wir sind hocherfreut darüber, als erste Wirtschaftshochschule in den USA gemeinsam mit CEMS den CEMS Master's in International Management (MIM) einzuführen", sagt Joe Thomas, stellvertretender Dean des SC Johnson College of Business.

"Wir sind überzeugt, dass der CEMS MIM einen Differenzierungsfaktor für Cornell Studenten darstellen wird und ihnen den schnelleren Aufstieg auf der Karriereleiter sowie tiefgehende Lernerfahrungen und weltweite Berufsperspektiven ermöglichen wird", sagt Lynn Wooten, Dean der Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management.

CEMS Executive Director Roland Siegers erklärt: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Das Cornell SC Johnson College of Business sieht eindeutig Wachstumspotenzial mit dem Master's in International Management, was die Business-Ausbildung auf dem US-Markt betrifft. Wir nehmen an, dass die Nachfrage nach derartigen Abschlüssen innerhalb der USA steigen wird, da Hochschulabsolventen bereits frühzeitig in ihrer Karrierelaufbahn etwas bewegen möchten."

Studenten studieren den CEMS Lehrplan ein Semester lang an ihrer Heimatuniversität und ein weiteres Semester lang an einer Partnerhochschule. Zusätzlich zu ihrem Abschluss müssen die Studenten ein Beratungsprojekt für ein Unternehmen durchführen und ein Praktikum bei einem CEMS Partnerunternehmen absolvieren.

Cornell wird zwei Partnerunternehmen (global tätige, multinationale Unternehmen) an Bord holen, die mit CEMS zusammenarbeiten werden.

Cornell Studenten werden den MPS in Applied Economics and Management von Cornell und den CEMS MIM von CEMS verliehen bekommen.

"Das exklusive Netzwerk von CEMS bietet Cornell Studenten die Gelegenheit zur aktiven Zusammenarbeit mit wichtigen Unternehmensvertretern und mehr als 13.000 ehemaligen Studenten, sowohl im Klassenzimmer und im Rahmen von Praktika als auch beim Karrieremanagement", sagt Rohit Verma, Dean of External Relations am SC Johnson College of Business.

