Aeroflot verteidigt Spitzenposition: Bei World Travel Awards 2018 als weltbeste Airline-Marke und weltbeste Business Class ausgezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot hat an diesem Wochenende seinen Spitzenplatz unter den Airlines dieser Welt verteidigt und bei der großen Abschlussfeier der World Travel Awards 2018 die Preise in den Kategorien "World's Leading Airline Brand" und "World's Leading Airline - Business Class" in Empfang genommen.

Aeroflot wurde im zweiten Jahr in Folge als die führende Marke im globalen Fluggeschäft gewählt, ein Titel, den sonst noch keine Airline in der Geschichte der World Travel Awards getragen hat. Aeroflot siegte zum ersten Mal in der Kategorie "World's Leading Airline - Business Class".

Die World Travel Awards gelten als die Oscars der Reisebranche. Mit den Preisen werden jedes Jahr herausragende Reiseveranstalter, Hotels und Airlines gewürdigt. Im Jahresverlauf werden die Preise auf drei Ebenen verliehen: national, regional und global. Die Gewinner werden durch eine Online-Abstimmung ermittelt, an der mehrere hunderttausend Reiseprofis und Millionen Reisende teilnehmen. Die wichtigsten Bewertungskriterien sind Produktqualität und Servicequalität. Die große Abschlussgala der WTA fand am 1. Dezember in Lissabon statt, eine der ältesten Hauptstädte der Welt und eines von Aeroflots beliebtesten Reisezielen in Europa.

"Mit den zwei Goldmedaillen bei den World Travel Awards untermauern wir unsere Weltklasse in der globalen Luftfahrtindustrie", sagte Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot. "Wir unterhalten die jüngste Flotte, entwickeln nachhaltig unser Streckennetz, bieten erstklassigen Service und machen uns digitale Technologien zunutze. Das ist unser Erfolgsgeheimnis auf dem internationalen Markt."

Aeroflot hat in diesem Jahr bei den regionalen World Travel Awards für Europa bereits drei Preise für sich entschieden: Europe's Leading Airline Brand, Europe's Leading Airline - Business Class und Europe's Leading Airline to Asia (unter den Top-Airlines, die zwischen Europa und Asien fliegen).

Informationen zu Aeroflot

Aeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften und stolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflot fliegt 152 Ziele in 55 Ländern an.

Aeroflots Flotte aus 251 Maschinen ist die jüngste aller globalen Airlines, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2017 beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 Millionen Passagiere als Aeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).

Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen, und bei den Skytrax World Airline Awards 2018 wurde Aeroflot bereits zum siebten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. Vom US-amerikanischen Flugverband APEX wurde Aeroflot der Status als globale Fünf-Sterne-Airline verliehen.

Laut dem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen Brand Finance ist Aeroflot die weltweit stärkste Airline-Marke.

