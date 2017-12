Aeroflot als weltweit führende Airline-Marke ausgezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot hat bei den World Travel Awards den prestigeträchtigen Preis World's Leading Aviation Brand 2017 erhalten. Die Nominierung wurde zum ersten Mal vergeben.

Die als die Oscars der Reisebranche bekannten World Travel Awards werden jedes Jahr an führende Reiseveranstalter, Hotels und Fluggesellschaften verliehen, wobei die Länder- und Regionalauszeichnungen im Laufe des Jahres stattfinden, gefolgt vom World Event. Die Sieger werden durch eine Online-Abstimmung ermittelt, an der sich Hunderttausende von Reiseprofis und Millionen von Reisenden beteiligen, Schlüsselkriterien sind Produktqualität und Serviceniveau.

Die globale WTA-Preisverleihungszeremonie fand am 10. Dezember im renommierten Island Resort Phu Quoc in Vietnam statt.

Aeroflot hat die World's Leading Airline Brand-Nominierung in einem sehr wettbewerbsintensiven Bereich erhalten, zu dem auch Fluggesellschaften wie Emirates gehören.

"Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns, und auch ein wohlverdientes Ergebnis", sagt Aeroflot CEO Vitaly Saveliev. "Die World Travel Awards sind die Oscars der Reisebranche, und in einer solch prestigeträchtigen Kategorie triumphieren zu können, hat viele Jahre Arbeit gekostet. Heute gehört Aeroflot nach Passagierzahlen zu den 20 größten Fluggesellschaften der Welt. Wir haben den 4-Sterne-Airline-Status von Skytrax und sind vor kurzem von der US-amerikanischen Airline Passenger Experience Association APEX zu einer Five Star Global Airline ernannt worden. Ich bin stolz darauf, dass wir als weltweit führende Luftfahrtmarke anerkannt wurden. Aeroflot wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen Titel auch in Zukunft zu halten".

Anfang des Jahres hatte Aeroflot bei den regionalen World Travel Awards in zwei Schlüsselkategorien gesiegt: Europe's Leading Airline Brand sowie Europe's Leading Airline - Business Class. Mit diesem Resultat konnte Russlands Flaggschiff-Carrier in die weltweiten Awards vordringen, etwas, das bislang keinem anderen russischen Unternehmen gelungen ist.

Im Februar war Aeroflot von Brand Finance, der führenden Autorität für Markenwert und Strategie, zur stärksten Airline-Marke der Welt gekürt worden. Aeroflot wurde auch als die stärkste Marke aller Branchen in Russland ausgezeichnet.

Informationen zu Aeroflot

Aeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften und stolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflot und seine Partner bedienen 1.074 Ziele in 177 Ländern weltweit. 2016 beförderte Aeroflot 29 Millionen Passagiere (43,4 Millionen Passagiere als Aeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).

Aeroflot ist die erste russische Fluggesellschaft, die von Skytrax offiziell mit vier Sternen für die hohe Qualität ihres Kundenservice ausgezeichnet wurde. 2017 wurde Aeroflot im Rahmen der Skytrax World Airline Awards bereits zum sechsten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet.

2017 wurde Aeroflot von dem führenden Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance als die stärkste Marke in Russland und als die weltweit stärkste Airline-Marke bezeichnet. Aeroflot wurde zudem von TripAdvisor-Reisenden als die beste große Fluggesellschaft in Europa ausgewählt und bei der Flyer Award Ceremony 2017 als die Favourite International Airline in China anerkannt.

Aeroflot betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 220 Flugzeugen. Aeroflot hat ihren Sitz am internationalen Flughafen Moskau-Sheremetyevo.

Aeroflot gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Flugsicherheit und liegt beim SAFA-Index (European Community Safety Assessment of Foreign Aircraft), die weltweit führende Sicherheitsbewertung, mit der globalen Konkurrenz gleichauf.

Als erste russische Fluglinie, die es ins IATA Operational Safety Audit (IOSA) Register schaffte und die Registrierung 2017 zum siebten Mal verlängern konnte, hat Aeroflot die IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) erfolgreich bestanden und erfüllt somit alle Anforderungen der ISO-Norm 9001:2015 und der ISO-Norm 14001:2004.

