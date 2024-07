OANDA Europe Limited

OANDA Prop Trader ermöglicht Krypto-Zahlungen und startet ein 10.000-US-Dollar-Gewinnspiel

Valletta, Malta (ots/PRNewswire)

OANDA Prop Trader ermöglicht Krypto-Zahlungen, gibt Kunden die Möglichkeit, Challenges mit Kryptowährungen zu bezahlen, und startet ein 10.000-US-Dollar-Gewinnspiel

OANDA gab heute bekannt, dass es Kryptowährungen* als Zahlungsmethode in seinem Prop-Trading-Geschäft, OANDA Prop Trader, eingeführt hat, wodurch Kunden weltweit Trading-Challenges mit Kryptowährungen über das Benutzerportal des Programms bezahlen können.

OANDA Prop Trader ist ein Programm, mit dem selbstständige Trader auf Basis einer Gewinnbeteiligung Signalanbieter für das firmeneigene Handelsgeschäft werden können. Um sich für das Programm zu qualifizieren, müssen Teilnehmer eine Challenge kaufen und absolvieren. Im Rahmen der Challenge müssen potenzielle Signalanbieter ihre Fähigkeit zur Gewinnerzielung und zum Risikomanagement unter Beweis stellen. Mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden können die Teilnehmer jetzt eine Challenge mit Kryptowährungen* kaufen und sofort damit beginnen, ihre Handelsfähigkeiten zu bewerten.

Lucian Lauerman, Head of Digital Assets und stellvertretender COO bei OANDA, sagte: „Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir Kryptowährungen als Zahlungsmethode hinzufügen, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Eine große Anzahl technikbegeisterter Verbraucher in den Ländern, die von OANDA Prop Trader bedient werden, nehmen Kryptowährungen an, so dass sich für Trader, die die digitale Wirtschaft als Einstieg ins Prop Trading nutzen wollen, neue Türen öffnen."

10.000-US-Dollar-Gewinnspiel eröffnet mehr Möglichkeiten für angehende Prop Trader

Aber das ist noch nicht alles. OANDA Prop Trader startet außerdem ein aufregendes 10.000-US-Dollar-Gewinnspiel, an dem aufstrebende Trader aus allen Ländern teilnehmen können, in denen OANDA Prop Trader verfügbar ist.

Teilnehmer können am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie sich für ein OANDA Prop Trader-Konto registrieren, um die Chance zu erhalten, einen 100-US-Dollar-Gutschein für den Kauf einer Challenge zu gewinnen. Jede Registrierung berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung, und hundert Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um sich einen Gesamtpreis von 10.000 US-Dollar zu teilen.

„Bei OANDA Prop Trader schätzen wir unsere Kunden und sind bestrebt, sie auf ihrem Weg zu erfolgreichen Tradern zu unterstützen. Das 10.000-US-Dollar-Gewinnspiel bietet vielen aufstrebenden Tradern eine unterhaltsame und erschwingliche Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einer Prop-Trading-Umgebung zu testen", sagte Crystal Lok, Head of Emerging Markets bei OANDA.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von OANDA Prop Trader unter https://proptrader.oanda.com/en/

* Zahlungen werden sowohl in Stablecoins als auch in gängigen Kryptowährungen akzeptiert: BTC , AAVE , ADA, BCH , BNB, , BSV, DOGE, DOT, ETH, LINK, LTC, MATIC, NANO, QTUM, SHIB, SOL, TRX, TUSD, USDC, USDT20, USDTTRC20.

Informationen zu OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und ist eines der weltweit führenden Online-Trading-Unternehmen, das Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Unternehmenskunden weltweit anbietet.

Von den Anfängen der Bereitstellung kostenloser Wechselkursdaten im Internet bis hin zur Einführung einer Devisenhandelsplattform, die als Pionier des webbasierten Devisenhandels gilt, widmet sich OANDA nach wie vor der Entwicklung intelligenter Trading-Erfahrungen.

OANDA verfügt über regulierte Niederlassungen in vielen der aktivsten Finanzmärkte der Welt, darunter New York, Toronto, London, Warschau, Singapur, Tokio und Sydney, und ermöglicht Privatkunden das Trading in einer Vielzahl von Anlageklassen auf einer preisgekrönten Trading-Plattform. Je nach geografischem Standort können dies Derivate von globalen Marktindizes, Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen, Edelmetalle, Devisen und Kryptowährungen sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.oanda.com/group/ oder folgen Sie OANDA auf LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2450792/OANDA_Prop_Trader_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/oanda-prop-trader-ermoglicht-krypto-zahlungen-und-startet-ein-10-000-us-dollar-gewinnspiel-302199438.html

Original-Content von: OANDA Europe Limited, übermittelt durch news aktuell