WISPA-Mitglieder wählen Cambium Networks als Hersteller des Jahres

Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire)

Wireless-Internet Service Provider würdigen Cambium Networks als Branchenführer

Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, ist von den Mitgliedern der Wireless ISP Association (WISPA) als Hersteller des Jahres ausgezeichnet worden. Cambium Networks hat damit zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Manufacturer of the Year" erhalten.

"Wireless-ISPs setzen weltweit innovative drahtlose Lösungen für Konnektivität ein, die die Welt verändern. Wir fühlen uns geehrt, von unseren Netzbetreiberkunden in dieser Weise anerkannt zu werden. Ihr fundiertes Verständnis für die Technologie und das Geschäft hat wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer durchgängigen drahtlosen Struktur aus Konnektivitätslösungen geliefert", sagt Atul Bhatnagar, President und CEO von Cambium Networks.

"Wireless-ISPs sind erfolgreiche Unternehmen, die in einem sehr anspruchsvollen Umfeld Broadband-Lösungen für Millionen von Privat- und Geschäftskunden bereitstellen. Das Frequenzspektrum ist begrenzt, die Ansprüche der Kunden in Bezug auf Durchsatz sind hoch und steigen weiter, und Ausfallsicherheit ist von größter Bedeutung", erklärt Scott Imhoff, Senior Vice President Product Management bei Cambium Networks. "Unsere Teams in Entwicklung und Support arbeiten auf täglicher Basis mit unseren Netzbetreiberkunden zusammen, um Innovationen voranzutreiben und mehr Durchsatz in einem begrenzten Spektrum zu erzielen. Wir sind glücklich über diese Anerkennung und freuen uns darauf, unser aktives Engagement in dieser dynamischen Branche fortzusetzen".

Cambium Networks stellt seine Lösungen diese Woche auf der WISPAPALOOZA in Las Vegas an Stand Nr. 635 vor.

Informationen zu Cambium Networks

Cambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationslösungen, die die Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken, und darauf spezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur aus zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwalteten Plattformen bereitzustellen, die auch unter schwierigsten Bedingungen funktionieren und Dienstleistern und Netzbetreibern in Unternehmen, Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivität bereitzustellen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihe vertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner. www.cambiumnetworks.com

