Cambium Networks erhält im Partner Program Guide von CRN im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr 5 Sterne

Rolling Meadows, Illinois - Jährlicher Führer mit Anerkennung von Top-Partnerprogrammen im Channel

Cambium Networks, führender weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerkprodukte, hat heute bekannt gegeben, dass CRN®, eine Marke von The Channel Company, Cambium Networks in seinem Partner Program Guide des Jahres 2018 5 Sterne verliehen hat. Der jährliche Führer verzeichnet Partnerprogramme von Technikanbietern, die im IT-Vertriebskanal Produkte und Dienste anbieten. Dies ist das zweite aufeinanderfolgende Jahr, in dem das ConnectedPartner Program von Cambium Networks diese Höchstnote erhielt.

Der Partner Program Guide mit fünf Sternen würdigt Firmen, welche Produktanbietern die besten Partnerelemente in ihren Channel-Programmen anbieten. In den Einstufungen des Jahres 2018 beurteilte das Rechercheteam von The Channel Company die Partnerprogramme der Anbieter auf Grundlage von Investitionen in das Programmangebot, Rentabilität für Partner, Schulungen, Weiterbildung und Support für Partner, Marketingprogramme und Ressourcen, Support im Vertrieb sowie Kommunikation.

Das Programm ConnectedPartner unterstützt Partner dabei, mit den Produkten für die drahtlose Anbindung von Cambium Networks erfolgreich zu sein. Das ConnectedPartner Programm positioniert Partner für das Wachstum. Dies geschieht durch Produkte für Point-to-point-Backhaul, Point-to-Multipoint-Vertrieb, industrielle Anbindung, WLAN-Zugang und End-to-End-Management in der Cloud, die beim Absatz helfen und Informationen liefern, mit denen die Partner in kommende Drahtlosmärkte expandieren können. Das Partnerprogramm von Cambium Networks zielt darauf ab, die globale Abdeckung zu maximieren und Kanalkonflikte zu minimieren. Die Partner ziehen Nutzen aus: Rabatten der Produktreihe, einem robusten und benutzerfreundlichen Partnerportal, Programmen für Registrierung von Abschlüssen, Vorführgeräten und Geldern für die Marktentwicklung, Zugang zu Schulungsprogrammen (mit Dozenten oder virtuell), Channel-Marketingcontent und -tools; Unterstützung der Teams für Channel-Management und Vertrieb von Cambium Networks und vielem mehr.

"Den richtigen Technikanbieter für eine Partnerschaft zu finden, kann eine große Herausforderung sein, wenn man die enorme Auswahl in Betracht zieht, die Anbietern jetzt zur Verfügung steht", sagte Robert Faletra, Executive Chairman von The Channel Company. "Der Partner Program Guide von CRN mit seinen 5 Sternen hilft dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen und den am besten passenden Partner zu finden. Die lohnendsten Partnerprogramme werden gefunden und wichtige Einsichten in deren Stärken und Nutzen vermittelt. Wir sind erfreut darüber, unsere PPG-Liste des Jahres 2018 zu präsentieren, welche den überzeugendsten und erfolgreichsten Partnerprogrammen im heutigen Channel Anerkennung zollt."

Ron Ryan, Senior Vice President für Global Channels bei Cambium, sagte: "Cambium Networks ist stolz darauf, diese Einstufung im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr zu erhalten. Um das ConnectedPartner Programm zu gestalten, haben wir unseren Partnern zugehört und uns darauf konzentriert, was sie zum Erfolg führt und gut funktioniert. Im letzten Jahr konnten wir mehr als 1.000 neue Partner in unser weltweites Channel-Programm aufnehmen und haben Cambium Networks im Sektor Enterprise-WLAN etabliert. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr und die Gelegenheit, im nächsten Jahr erneut hier zu sein."

Der Partner Program Guide 2018 wird in der April-Ausgabe von CRN gezeigt und ist im Internet unter http://www.crn.com/ zu finden.

Informationen zu Cambium Networks

Cambium Networks ist führender, weltweiter Anbieter von Drahtloslösungen, die Personen, Regionen und Einrichtungen besser miteinander verbinden. Wir spezialisieren uns auf die Bereitstellung kompletter drahtloser Lösungen zuverlässiger, skalierbarer, sicherer, in der Cloud verwalteter Plattformen, die auch unter schwierigen Umständen funktionieren. Mit Cambium können Dienstanbieter, Großunternehmen und Betreiber in Industrie und Behörden für intelligente Anbindung sorgen. Cambium fühlt sich der steten Innovation und sozialen Verantwortung im drahtlosen Zugriff verpflichtet. Dies zeigt sich in Millionen von Sendern in vielen tausend Netzwerken, welche weltweit der Gesellschaft helfen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz im Raum Chicago und verfügt über Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk von Vertreibern seines Vertrauens. www.cambiumnetworks.com.

Informationen zu The Channel Company

The Channel Company ermöglicht mit dominanten Medien, interessanten Veranstaltungen, Fachberatung und Schulung sowie innovativen Marketingdiensten und -plattformen bahnbrechende IT-Channel-Performance. Als Channelkatalysator verbinden und fördern wir Lieferanten im Bereich der Technik, Anbieter und Endbenutzer. Mit mehr als 30 Jahren herausragender Channel-Erfahrung nutzen wir umfassende Fachkenntnis für innovative neue Lösungen für kommende Herausforderungen im Technikbereich. www.thechannelco.com

CRN ist eingetragenes Warenzeichen der The Channel Company LLC. Alle Rechte vorbehalten.

