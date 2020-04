LyondellBasell

LyondellBasell spendet 1,3 Mio. $ zur Bekämpfung des Hungers während der COVID-19-Pandemie

Houston und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

LyondellBasell (NYSE: LYB), eines der weltweit größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerie-Unternehmen, hat heute eine Spende in Höhe von 1,3 Mio. $ zur Unterstützung der Arbeit des Global FoodBanking Network und lokaler Tafeln in den USA mit Blick auf die COVID-19-Krise angekündigt.

"Hunger und Nahrungssicherung sind auch in den besten Zeiten eine Herausforderung. Die COVID-19-Pandemie hat diese Situation verschärft, da Tafeln in aller Welt eine größere Nachfrage und einen Rückgang der Lebensmittelspenden verzeichnen", sagte LyondellBasell CEO Bob Patel. "Unser Team arbeitet an Werkstoffen, die in medizinischen Anwendungen gebraucht werden. Aber wir wollten mehr tun und den Menschen helfen, deren Nahrungssicherung nicht gewährleistet ist, indem wir diese lebenswichtigen Organisationen unterstützen."

LyondellBasells Spende kommt Tafeln in 17 Länder und Gemeinden zugute, wo sich große Betriebsstätten des Unternehmens befinden.

"Die Pandemie hat viele unserer Lebensbereiche und das Leben von Millionen Menschen auf den Kopf gestellt, von denen viele das erste Mal überhaupt auf Hilfe und unsere Tafeln angewiesen sind, um sich und ihre Familien zu ernähren", sagte Lisa Moon, President und CEO des Global FoodBanking Network. "Unser weltumspannendes Tafelnetzwerk steht bei dieser internationalen Pandemie in der vordersten Linie. Die Spende von LyondellBasell leistet einen wichtigen Beitrag, damit die Tafeln in der aktuellen Notlage die große Zahl hungernder Menschen versorgen können."

Die Geldspende zur Unterstützung der Nahrungssicherung bedürftiger Menschen ist nur eine von LyondellBasells Initiativen beim Kampf gegen die Pandemie. Das Unternehmen hat vor kurzem Isopropylalkohol an Huntsman gespendet, um 5 Tonnen Handdesinfektionsmittel für die Behandlungsteams von COVID-19-Patienten herzustellen.

Darüber hinaus finden sich LyondellBasells Werkstoffe in zahlreichen kritischen Anwendungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit, beispielsweise bei Medizinprodukten, Schutzausrüstung, Reinigungsprodukten und verschiedenen pharmazeutischen Applikationen. Das Unternehmen beliefert seine Kunden auch weiterhin mit verschiedenen Werkstoffen wie Polypropylenharzen (zur Herstellung von Meltblown-Fasern zur Filterung in Atemschutzmasken), Masterbatch-Produkten (für atmungsaktive Schichten in Schutzanzügen) sowie Polypropylen, Ethylenoxid und Propylenoxid (zur Herstellung von medizinischen Spritzen, medizinischen Testkits, Seifen, Desinfektionsmitteln und vielen anderen Produkten).

Für weitere Informationen zu LyondellBasells laufenden Initiativen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie besuchen Sie www.lyondellbasell.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Informationen zu LyondellBasell

LyondellBasell zählt zu den größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerie-Unternehmen der Welt. Mit seinem Mitarbeiterstamm stellt LyondellBasell Werkstoffe und Produkte her, die bei fortschrittlichen Lösungen für Herausforderungen des heutigen Zeitalters eine entscheidende Rolle spielen, so z. B. leichte und flexible Verpackungen zur Lebensmittelsicherheit, stärkere und vielseitigere Wasserrohre zum Schutz der Wasserreinheit bei der Wasserversorgung, Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Kraftstoffeffizienz vieler Pkw und Lkw und Gewährleistung der sicheren und effektiven Funktionalität von Elektronik- und Haushaltsgeräten. LyondellBasell vertreibt Produkte in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen ist der weltgrößte Hersteller von Polymerverbindungen und der größte Lizenzgeber von Polyolefintechnologien. 2020 schaffte es LyondellBasell das dritte Jahr in Folge in die Liste "World's Most Admired Companies" von Fortune Magazine.

- Im Rahmen der Spende an das Global FoodBanking Network unterstützt

LyondellBasell Tafeln in Australien

Belgien

Brasilien

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

China

Indien

Indonesien

Italien

Malaysia

Mexiko

Polen

Spanien

Thailand und den Niederlanden. - Tafeln in den folgenden Städten in

den USA werden ebenfalls durch diese Spende unterstützt: Akron

Cincinnati

Clinton

Corpus Christi

Evansville

Geneva

Houston

Jackson (Tennessee)

Lake Charles

Mansfield

Bay City

Morris

