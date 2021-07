Motorola Solutions

Mecklenburg-Vorpommern stattet Einsatzkräfte der Polizei mit Bodycams von Motorola Solutions aus

Bodycams fördern Transparenz und tragen zur Deeskalation schwieriger Situationen bei

Schwerin (ots)

Motorola Solutions hat einen Vertrag mit dem Ministerium für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern über die Lieferung von VB400 Bodycams geschlossen. Die neuen Video-Lösungen werden bei der Polizei zum Einsatz kommen, um die Sicherheit der Einsatzkräfte sowie die Transparenz zu verbessern.

„Die Bodycams haben sich während eines Pilotprojektes in der Landespolizei hervorragend bewährt. Deswegen haben wir uns entschieden, dieses neue Führungs- und Einsatzmittel im Streifendienst einzusetzen. Aufgrund der Videoaufzeichnung besteht eine deutlich höhere Hemmschwelle, Polizeibeamte anzugreifen. Des Weiteren kann das Einsatzgeschehen durch Bild und Ton genau dokumentiert werden“, so Innenminister Torsten Renz bei der Übergabe der ersten Kamera im Polizeihauptrevier in Schwerin.

Generell ging im Corona-Jahr 2020 zwar die Gesamtzahl der Gewaltdelikte gegen Polizeivollzugsbeamte In Mecklenburg-Vorpommern leicht zurück. Dennoch lag ihr Anteil gemessen an der Gesamtzahl aller Gewaltopfer noch bei 4,6 Prozent.

„Der Rückgang ist grundsätzlich erfreulich, aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere zeigt ein drastisches Bild: Angesichts der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Wegfall nahezu aller Risiko-Fußballspiele, Großveranstaltungen und Menschenansammlungen erschreckt das immer noch hohe Gewaltniveau. In Mecklenburg-Vorpommern werden im Schnitt vier Polizisten pro Tag Opfer einer Straftat“, macht Innenminister Renz deutlich.

Die robusten Motorola Solutions VB400 Bodycams wurden entwickelt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu verbessern und die Transparenz zwischen Polizei und Bürgern zu erhöhen. Mit ihrer intuitiven Bedienung und Aufnahmefunktion sowie der langen Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden bieten die Bodycams von Motorola Solutions optimale Leistungseigenschaften. Sie verfügen außerdem über eine Pre-Recording-Funktion, sodass sich Ereignisse bis zu 60 Sekunden vor dem manuellen Aufnahmestart dokumentieren lassen. Polizisten können damit unerwartete Situationen aufzeichnen, ohne den Beginn eines Vorfalls zu verpassen.

Die neuen Video-Lösungen kommen in Kombination mit der VideoManager-Lösung zur Verwaltung digitaler Beweismittel zum Einsatz, mittels derer die aufgezeichneten Videos automatisch gespeichert und gemeinsam mit Zeit, Datum und Ort sowie den von den Beamten hinzugefügten Einsatzdaten archiviert werden können.

„Der Bodycam-Auftrag des Ministeriums für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern folgt einer Reihe von Bodycam-Projekten, die Motorola Solutions bereits in Europa realisiert hat: Dazu gehört die Ausstattung einzelner Sicherheitsbehörden in Frankreich, Großbritannien, Rumänien und der Polizeieinsatzkräfte in Malta”, sagt Axel Kukuk, Country Manager der Motorola Solutions Germany GmbH. „Wir sehen weltweit eine steigende Nachfrage nach Bodycams, die erfolgreich dabei helfen, aggressives Verhalten zu deeskalieren, Beweismittel zu sichern und damit zu mehr Transparenz von Einsätzen führen.

Motorola Solutions ist seit vielen Jahren verlässlicher Partner der deutschen Sicherheitsbehörden, die auf die sicherheitskritischen Kommunikationslösungen des Unternehmens vertrauen. Die neuen, integrierten Video-Lösungen stellen einen wichtigen Bestandteil des sicherheitskritischen Gesamtportfolios dar, das Sicherheitsorganisationen dabei unterstützt, ihre Kommunikationsabläufe zu modernisieren und zu vereinheitlichen.

Über Motorola Solutions

Motorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Analyse-Lösungen. Die Technologien mit Fokus auf sicherheitskritische Kommunikation, Videosicherheit und -analyse sowie Leitstellen-Software, unterstützt von Managed- und Support-Services, machen Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher. Mit seinen Innovationen leitet Motorola Solutions eine neue Ära im Bereich der sicherheitskritischen Kommunikation ein. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de.

