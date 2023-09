Maison Perrier Jouët

Maison Perrier-Jouët und Mélanie Laurent kooperieren für eine erstrebenswerte Zukunft

Die französische Schauspielerin ist der Star der fröhlichen Ode des Hauses an die Natur

Maison Perriet-Jouët freut sich, seine Partnerschaft mit der Schauspielerin und Regisseurin Mélanie Laurent bekannt zu geben, die für ihr langjähriges Engagement für den Umweltschutz bekannt ist. Mélanie Laurent teilt die Vision des Hauses von einer erstrebenswerten Zukunft und wird es bei seinen Umweltinitiativen zur Förderung der biologischen Vielfalt begleiten. Sie ist auch der Star des neuen Perrier-Jouët-Kampagnenfilms - eine fröhliche Ode an die Natur, die die Welt neu verzaubern soll - des japanischen Regisseurs Show Yanagisawa, der im Oktober 2023 in einer weltweit exklusiven Vorpremiere in Tokio zu sehen sein wird.

Eine Begegnung auf der Grundlage gemeinsamer Werte

Die Karriere von Mélanie Laurent steht im Einklang mit den beiden grundlegenden Leidenschaften von Maison Perrier-Jouët: Kunst und Natur. Von Indie-Filmen bis hin zu Blockbustern hat sie mehr als 50 Filme gedreht - zuerst in Frankreich, dann ab 2009 international, wobei sie vor allem durch ihre Rolle in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds" bekannt wurde. Seit 2011 konnte sie außerdem als Regisseurin in Frankreich und den USA Erfolge feiern. Neben ihrer künstlerischen Karriere engagiert sich Mélanie Laurent für den Umweltschutz, indem sie ihre Plattform nutzt, um sich zu Wort zu melden und zu Aktionen vor Ort beizutragen. Für den Dokumentarfilm „Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen", bei dem sie 2015 die Co-Regie führte, reiste sie zwei Jahre lang um die Welt. Der Film wurde mit dem renommierten César für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet und sowohl auf der Konferenz COP21 als auch bei den Vereinten Nationen vorgeführt.

Eine positive Vision der Welt

Bei ihrer Umweltarbeit hebt Mélanie Laurent praktische und positive Lösungen hervor, die zu Veränderungen beitragen können. Die neue Kampagne von Maison Perrier-Jouët lässt sich von den Blumen und ihrer wesentlichen Rolle in den Beziehungen innerhalb des Ökosystems inspirieren. Ziel des Films ist es, uns bewusst zu machen, dass wir - wie die Blumen und alle anderen Pflanzen- und Tierarten - Teil der Natur sind und nicht von ihr getrennt. Das Haus lädt uns ein, die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Arten wiederzuentdecken, um die Welt, die wir teilen, besser zu bewohnen - wie die Initiativen zeigen, die es in den letzten 10 Jahren in seinen eigenen Weinbergen zur Bereicherung der biologischen Vielfalt durchgeführt hat. Im Jahr 2021 hat das Haus ein experimentelles Programm für regenerativen Weinbau ins Leben gerufen, um neue Verfahren zu erproben und sie mit seinen Partnerwinzern zu teilen.

Eine Künstlerin des Wandels

Mélanie Laurent betrachtet ihre Partnerschaft mit Maison Perrier-Jouët als natürliche Erweiterung ihrer Karriere, in der die künstlerischen und ökologischen Dimensionen eng miteinander verbunden sind. Sie kommentiert: „Ich freue mich, Maison Perrier-Jouët bei der Vermittlung unserer gemeinsamen Vision der Natur begleiten zu dürfen. Wir haben das gleiche Engagement und den gleichen Drang nach Veränderung und wollen gleichzeitig den künftigen Generationen etwas wirklich Positives vermitteln."

Mélanie Laurent wird nicht nur die Hauptrolle in dem Film von Show Yanagisawa spielen, sondern sich auch als „Artisan of Change" (Künstlerin des Wandels) aktiv an den Umweltinitiativen des Hauses zur Förderung der biologischen Vielfalt beteiligen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Mélanie Laurent zugestimmt hat, als Artisan of Change mit Maison Perrier-Jouët zusammenzuarbeiten. Sie gehört zu unserer Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern, die dazu beitragen, den gesellschaftlichen Wandel zu beleuchten und den Weg in die Zukunft zu weisen. Unsere Verantwortung besteht darin, heute das Beste zu tun, was wir können, und zwar mit dem Blick auf die Zukunft",sagte César Giron, CEO von Maison Perrier-Jouët.

Informationen zu Mélanie Laurent

Mélanie Laurent ist eine französische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Umweltschützerin.

Die zweifache César-Preisträgerin Mélanie Laurent hat sich als Schauspielerin in der Filmindustrie einen Namen gemacht. Sie hat in über 50 Filmen mitgespielt. Ihr Hollywood-Debüt gab sie 2009 mit der Hauptrolle der Shosanna Dreyfus in Quentin Tarantinos Kriegsfilm „Inglourious Basterds". Seitdem hat sie mit einer Elitegruppe von Filmschaffenden an unabhängigen Filmen gearbeitet, darunter Mike Mills, Denis Villeneuve, Bille August, Radu Mihaileanu, Angelina Jolie und Alexandre Aja. Sie spielte auch in Blockbuster-Filmen wie Die Unfassbaren – Now You See Me, Michael Bays 6 Underground oder Murder Mystery mit. Ihr Spielfilmdebüt gab sie 2011 mit Les Adoptés, dem der von der Kritik hochgelobte Film Respire folgte. Ihr erster englischsprachiger Film war „Galveston – Die Hölle ist ein Paradies" mit Elle Fanning und Ben Foster. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie den Film Die Tanzenden, bei dem sie Regie führte und in dem sie mitspielte und der die Situation der Frauen in Salpetriere im 19. Jahrhundert zeigt. Ihr nächster Film „Wingwomen" wird im November auf Netflix veröffentlicht.

Parallel zu ihrer künstlerischen Laufbahn engagierte sie sich schon früh für die Umwelt. Zunächst untersuchte sie mit Greenpeace die Abholzung der Wälder in Indonesien. Dann wurde sie an der Seite von Kofi Anan zu einer Stimme der Kampagne für Klimagerechtigkeit.

Außerdem engagiert sie sich für den Schutz der Ozeane, indem sie die Fishlove-Kampagne unterstützt und dem Dokumentarfilm „Die unbequeme Wahrheit über unsere Ozeane" ihre Stimme leiht. Im Jahr 2013 begann sie zusammen mit Cyril Dion die Welt zu erkunden, um alternative, ökologische Lösungen zu finden. Daraus entstand der Dokumentarfilm Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen, der 2015 weltweit veröffentlicht wurde. Er erhielt den Cesar als bester Dokumentarfilm, war eine Quelle der Inspiration und wurde auf der COP21 und bei der UN gezeigt.

Informationen zu Maison Perrier-Jouët

Maison Perrier-Jouët wurde 1811 von einem Ehepaar gegründet, das die Liebe zur Natur und die Leidenschaft für die Kunst verband. Von Anfang an wählten sie die Rebsorte Chardonnay als Markenzeichen des Hauses und definierten den blumigen Stil, der die Champagner von Perrier-Jouët auszeichnet. Seit mehr als zwei Jahrhunderten entwickelt sich Maison Perrier-Jouët in enger Verbindung mit der Natur, geleitet vom freien Geist seiner Gründer und dem Überschwang des Jugendstils. Die Natur ist nach wie vor ihre wichtigste Inspirationsquelle. Die Erde ist ein gemeinsamer Garten, den das Haus kultiviert, während es seine Champagner herstellt. Beflügelt von kreativer Freiheit, pflegt Maison Perrier-Jouët eine fröhliche, positive Vision der Welt.

