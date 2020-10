INC International Nut & Dried Fruits

INC-Verbraucherstudie ermittelt am schnellsten wachsenden Trend bei energiesteigernden und verdauungsfördernden gesunden Nahrungsmitteln, wobei eine Zunahme bei immunstärkenden Nahrungsmitteln erwartet wird

Trends zeigen, dass in den nächsten fünf Jahren die Energiesteigerung und die Gesundheit des Verdauungstrakts für die Verbraucher an Bedeutung gewinnt und dass durch COVID-19 auch die Immunstärkung wichtig werden könnte

Der Verzehr von Lebensmitteln, die die Energie steigern und eine gesunde Verdauung fördern, ist aktuell einer der am stärksten wachsenden Verbrauchertrends. In der Kategorie Gesundheit und Wellness wird für diese beiden Märkte das größte Wachstum erwartet, wie eine kürzlich durchgeführten Verbrauchertrendstudie ergab. Dabei könnte bis 2024 der Markt für energiesteigernde Produkte um 50% wachsen, während ein Wachstum von 32% für Produkte, die die Verdauungsgesundheit unterstützen, prognostiziert wird. Zwar ergab die Studie auch, dass die Gewichtskontrolle nach wie vor der größte Bereich ist, der den Verbrauchern Sorgen bereitet, jedoch wird in diesem Bereich nicht mit einem so schnellen Wachstum gerechnet wie bei den bereits erwähnten Produkten.

Ein weiterer interessanter Trend, der beobachtet werden sollte, ist die Stärkung des Immunsystems. Da die COVID-19-Pandemie aktuell vielen Menschen Angst macht, wird sich der Fokus der Verbraucher auf eine gesunde Ernährung wahrscheinlich noch verstärken. Die Trendforschung zeigte bereits, dass Unternehmen zunehmend in diesen Markt expandieren, und es wird erwartet, dass dieser Trend noch zunehmen wird, wenn die Normalität nach der COVID-19-Pandemie eingekehrt ist. In Nordamerika werden mehr als ein Drittel der Vitamin- und Mineralprodukte mit ihrer immunstärkenden Wirkung vermarktet, und im asiatisch-pazifischen Raum wirbt fast die Hälfte der im letzten Jahr auf den Markt gebrachten Vitamin- und Mineralprodukte damit, dass diese das Immunsystem stärken.

Die Trendforschung wurde vom International Nut and Dried Fruit Council im Rahmen des Verbreitungsplans 2020-2021 durchgeführt, um den globalen Verbrauch von Nüssen und Trockenfrüchten zu erhöhen und gleichzeitig deren gesundheitlichen Nutzen bekannter zu machen.

Die INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenfruchtindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nuss- und Trockenobstsektor aus mehr als 75 Ländern. Die INC-Mitglieder repräsentieren mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Mission des INC ist die Stimulation und Erleichterung des nachhaltigen Wachstums in der weltweiten Nuss- und Trockenobstindustrie. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

