"Nuts for a Healthier World"-Kampagne von ICN bringt 47.800 Euro zur Bekämpfung von Kinder-Unterernährung auf

Reus, Spanien (ots/PRNewswire)

- Dank der Zusammenarbeit von Starline Global Trade Inc., Bösch Boden Spies GMBH und Co. KG, Noberasco SPA, Tomra Sorting Solutions, Campos Brothers Farms, John B. Sanfilippo and Son, Inc., MWT Foods, QiaQia Food Co. Ltd., Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., ShoEi Foods Corporation, Samsons Traders und CWS Ingredients konnte die Kampagne ihre Mission verwirklichen. - Mit den 47.800 Euro konnte Save the Children 2041 Kinder aus Mauretanien, dem Südsudan und Bangladesh mit einem monatlichen Vorrat an Nahrungspaketen versorgen.

Seit Januar konnten 47.800 Euro für die Nichtregierungsorganisation Save the Children mithilfe der Nuts for a Healthier World-Kampagne aufgebracht werden. Damit hat die INC (International Nut and Dried Fruit Council)-Kampagne ihr ursprüngliches Ziel von 40.000 Euro überschritten. Mit dieser Summe kann Save the Children mehr als 2.041 stark unterernährte Kinder aus Mauretanien, dem Südsudan und Bangladesh mit monatlichen Nahrungspaketen versorgen.

Letztes Jahr machte INC mit einer Video-Kampagne auf das Projekt aufmerksam und Anfang 2019 schloss sich Save the Children an, um die Videos in reale Hilfe umzusetzen. INC bat seine Mitglieder zudem, sich dem Projekt mit Spenden anzuschließen und die Kampagne weiter zu stärken. Das Hauptvideo wurde über 43.000 Mal aufgerufen und zusammen mit anderen Inhalten mehr als 1,1 Millionen Mal angesehen. Derweil konnte die Kampagne auf allen Medienplattformen über 43 Millionen Menschen erreichen.

Seit die Spendenaktion durch die Partnerschaft mit Save the Children gestärkt wurde, gehören Unternehmen wie Starline Global Trade Inc., Bösch Boden Spies GMBH und Co. KG, Noberasco SPA, Tomra Sorting Solutions, Campos Brothers Farms, John B. Sanfilippo and Son, Inc., MWT Foods, QiaQia Food Co. Ltd., Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., ShoEi Foods Corporation, Samsons Traders und CWS Ingredients zu den prominentesten Vertretern dieser Angelegenheit.

Goretti Guasch, INC Executive Director, meinte dazu: "Ich freue mich, dass die Nuss- und Trockenfrüchtebranchen zusammenkommen, um solch einen wichtige Sache zu unterstützen. Und David del Campo, Save the Children's Director of International Cooperation and Humanitarian Action, fügt hinzu: "Nüsse haben in den meisten Fällen von Unterernährung viel zu bieten. Und mit dieser Kampagne können wir sicherstellen, dass schwangere Frauen und Kleinkinder Zugang zur richtigen Behandlung erhalten."

INC dankt den INC-Mitgliedern, der INC-Community und vor allem Save the Children für ihre Teilnahme an der Kampagne.

