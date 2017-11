SnakeBack®-Technologie von LSO Medical macht Debut auf MEDICA 2017

Paris (ots/PRNewswire) - LSO Medical hat heute verkündet, dass es seine neuartige SnakeBack®-Technologie für endovenöse Therapie auf der MEDICA 2017 vorstellen wird, die vom 13.-17. November in Düsseldorf stattfindet (Halle 10, B74). Die Messebesucher erhalten einen ersten Eindruck des Prototyps des SnakeBack®-Systems im Plug&Treat OP-Design, mit dem die endovenöse Lasertherapie perfekt standardisiert und automatisiert werden soll.

Die endovenöse Therapie zur Beseitigung problematischer Krampfadern ist heute der Goldstandard bei der minimalinvasiven Behandlung von Krampfadern. Weltweit werden jedes Jahre mehrere hunderttausend Eingriffe durchgeführt. Bei diesem Verfahren werden in der Regel Laser und Hochfrequenz-Katheter eingesetzt, die manuell gesteuert werden.

Um diese Laserverfahren zu vereinfachen, hat sich LSO Medical bei seiner F&E-Arbeit auf die Ergonomie und Standardisierung des vorherrschenden endovenösen Verfahrens konzentriert mit dem Ziel, die Extraktion für den Arzt zu automatisieren. Dank seines neuartigen Konzepts stellt die SnakeBack®-Technologie die automatische Extraktion des Katheters sicher, ganz ohne Zugspannung des Katheters oder Ausrichtung des Instruments mit dem zu behandelnden Bein. Die patentierte Technologie der SnakeBack-Vorrichtung ist die nächste Generation bei Rückzugsvorrichtungen und überwindet derzeitige Hindernisse.

"Wir haben mit SnakeBack® in Sachen Verfahrensstandardisierung und Ergonomie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auf der MEDICA wollen wir in erster Linie das Brancheninteresse an dieser neuen Technologie und unserem Konzept ausloten, bevor wir im nächsten Jahr die Kommerzialisierung neuer Produkte mit derartiger Technologie vorantreiben", sagte Philippe ROCHON, President von LSO Medical.

LSO Medical kann auf 15 Jahre Erfahrung zurückblicken hat sich unter den führenden Unternehmen auf dem Gebiet von Design, Produktion und Vermarktung medizinischer Lasersysteme etabliert.

LSO Medical ist heute einer der Weltmarktführer bei endothermischen Laserverfahren und entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen, um Ärzte und Patienten mit modernster Technologie zu unterstützen.

