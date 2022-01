Mondelez Deutschland

Zarte Gesten für mehr Empathie: Milka launcht limitierte Edition mit zarten Botschaften

Vier neue limitierte Designs der Milka Alpenmilch Schokolade inspirieren zu emotionalen Gesten und zarten Botschaften

Die einzelnen Schokoladenstücke sind mit liebevollen Worten, Smileys und Herzen geprägt

Die "Zarte Botschaft"-Kampagne von Milka ruft zu mehr Empathie und zarten Gesten auf

Kleine liebevolle Botschaften kommen im Alltag oft zu kurz - schlicht, weil uns die Zeit dafür zu fehlen scheint. Milka hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern und bietet die Möglichkeit für zarte Gesten - ganz einfach zwischendurch. Zum Beispiel für einen Menschen, dem gar nicht bewusst ist, wie inspirierend und motivierend er auf uns wirkt. Oder eine zarte Botschaft für eine eng vertraute Person, der wir gar nicht oft genug sagen können (es aber doch viel zu selten tun), wie wichtig sie uns ist. Die neue limitierte Edition der Milka Alpenmilch Schokolade hält dafür zarte Botschaften auf den Verpackungen bereit, mit denen es ganz leicht ist, die richtigen Worte zu finden. Jetzt ist nur noch die Frage, welche Tafel es werden soll: "Du bist unschlagbar", "Immer für dich da", "ich feiere Dich" oder "echte Freunde"?

Zarte Botschaften mit großer Bedeutung

Die limitierte Edition der Milka Kampagne "Zarte Botschaft" gibt es in vier inspirierenden Designs, die sich durch ihre emotionalen Worte ideal als kleine Geste eignen. Mit der zarten Botschaft "ich feiere dich" können wir Menschen ganz leicht zeigen, was sie uns bedeuten. "Du bist unschlagbar" eignet sich perfekt für Personen, die ab und zu vergessen, wie großartig sie sind. Manchmal gibt es Tage, an denen nicht alles rund läuft. Die Tafel "Immer für dich da" kann in dieser Zeit ein mitfühlendes Zeichen für ein offenes Ohr oder eine treue Schulter zum Anlehnen sein. Freunde verstehen sich zwar meistens ohne Worte - doch mit der Botschaft "echte Freunde" können wir ihnen zeigen, wie wertvoll diese ganz besondere Verbindung für uns ist.

Erst einmal ausgepackt, verzaubern auch die einzelnen Stücke der Milka Alpenmilch Schokolade mit liebevollen Worten, kleinen Herzen und Smileys - perfekt, um sie mit anderen zu teilen, sich zu bedanken oder den Liebsten einfach eine kleine Freude zu bereiten. Und sie inspirieren zu ganz individuellen Messages, indem man die einzelnen Wörter und Icons kreativ zusammensetzt. Auch in diesem Jahr wird Milka die Kampagne "Zarte Botschaft" unter anderem auf Social Media unterstützen, damit möglichst viele Menschen ein Stück mehr Empathie in die Welt hinaustragen. Jede*r von uns kann ganz einfach mit Milka zum*r Empathie-Botschafter*in werden!

Warum sind liebevolle Worte wichtig?

Weil sie für ein zarteres Miteinander in unserer Gesellschaft sorgen. Denn blicken wir auf die vergangenen Monate zurück, so gibt es Themen, die uns allen sehr nah gegangen sind. Eine Studie* im Auftrag von Milka hat ergeben, dass 42 Prozent der Deutschen die Welt seit der Pandemie als weniger freundlich und empathisch wahrnehmen. Die fehlende Zuwendung löst laut der Studie Gefühle der Verunsicherung aus. Dem möchte Milka mit der Kampagne "Zarte Botschaft" auch in 2022 entgegenwirken und mit der neuen limitierten Edition der Milka Alpenmilch Schokolade einen Impuls für mehr Empathie und zarte Gesten geben.

*An der Umfrage nahmen 20.000 Teilnehmer im Alter von 18+ vom 12. Oktober bis 06. November 2020 teil. Es wurden Teilnehmer*innen aus 10 Ländern (Österreich, Frankreich, Deutschland, Russland, Niederlande, Polen, Spanien Rumänien, Bulgarien und Serbien) befragt. Die hier genannten Ergebnisse basieren auf den Antworten von 2.000 Befragten aus Deutschland.

