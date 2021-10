Mondelez Deutschland

Biodiversity Challenge von Mondelez Deutschland: Das sind die Gewinner*innen!

Ideengeber*innen zur Förderung der Artenvielfalt freuen sich über ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro

Bremen (ots)

Strahlende Gesichter der glücklichen Gewinner*innen der "Biodiversity Challenge" krönen das Ende einer spannenden Pitch-Night von Mondelez International und Social Impact. Der globale Verlust von Biodiversität ist gemeinsam mit dem Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um auf das Thema aufmerksam zu machen und eine Plattform für innovative Ideen sowie Lösungen zum Schutze der Biodiversität zu schaffen, hat Mondelez International gemeinsam mit der Agentur Social Impact im Juli eine "Biodiversity Challenge" ausgerufen. Die Challenge ergänzt das Nachhaltigkeitsprogramm "Harmony" für die beliebten Keksmarken des Unternehmens, wie Oreo, TUC und LU, das sich für den Schutz der Artenvielfalt im Weizenanbau stark macht. Bis Mitte September konnten Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Ideen einreichen. Im Fokus stehen die Messung von Biodiversität bzw. des Biodiversitätsverlusts, Aufklärung von Entscheidungsträger*innen und Landwirt*innen sowie Verbesserung landwirtschaftlicher Praktiken.

Unter allen Bewerber*innen wurden neun Teams vorausgewählt, die in den vergangenen Wochen an Workshops und Coachings teilnehmen konnten, um sich auf die Pitch-Night vorzubereiten. Nun stehen die Sieger*innen fest: Auf Platz 1 landete IdentMe GmbH. Mit Hilfe ihrer innovativen eDNA- Analyse gewinnen sie verlässliche Daten zur Identifizierung von Arten und unterstützen so die Messung und Förderung von Biodiversität. Sie können sich über das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen. Platz 2 AgoraNatura hat den ersten unabhängigen Online-Marktplatz für zertifizierte Naturschutzprojekte aufgebaut, sie erhalten 15.000 Euro. SAM-DIMENSION, ein Drohnenkamerasystem, das den Einsatz von Pestiziden minimiert, schaffte es auf Platz 3, sie bekommen 10.000 Euro. Zu den insgesamt neun Finalist*innen zählten außerdem Artenglück, HempConnect GmbH, GuterGrund, Network for Nature, thermal DRONES GmbH Fliegender Wildretter und SOULFOOD FORESTFARMS.

Geballte Innovationskraft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Pitchnight sowie die Preisvergabe fanden am 21. Oktober virtuell statt. Die neun Finalist*innen stellten der Jury mit viel Leidenschaft und Engagement ihre Ideen vor und beantworteten Fragen. Zur Jury gehörten Susanne Mathis-Alig (Associate Director Sustainability Mondelez International & Vice President der Mondelez International Foundation), Jan Trichterborn (Associate Marketing Director Bakery DAT bei Mondelez International), Norbert Kunz (Geschäftsführer Social Impact) sowie Michael Alberg-Seberich (Geschäftsführer Wider Sense).

"Die Welt steht vor immer komplexeren Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Unser Ziel der 'Biodiversity Challenge' ist, das Unternehmertum und die Innovationskraft in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fördern und eine Plattform für das Thema zu schaffen. Die Finalist*innen haben uns mit ihren Ideen begeistert und sind aus meiner Sicht alle Gewinner*innen, da sie mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität leisten," berichtet Susanne Mathis-Alig (Associate Director Sustainability Mondelez International & Vice President der Mondelez International Foundation). Das Jurymitglied fördert mit der Impact-Investing-Plattform "Sustainable Futures" von Mondelez International weltweit innovative Geschäftsmodelle mit Nachhaltigkeitsfokus.

"Biodiversity Challenge" ergänzt die Nachhaltigkeitsstrategie von Mondelez International

"Weizen ist die Basis für die Keksherstellung unserer Marken wie LU, Milka und Oreo. Als führender Snacking-Hersteller legen wir mit unserer Strategie 'Snacking made right' nicht nur Wert darauf, den Konsument*innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt anzubieten. Sondern auch, dass dieser auf die richtige Art und Weise hergestellt wird. Bereits jetzt werden 76 Prozent des Weizens für die Keksherstellung für unsere Marken in Europa von Landwirt*innen bezogen, die an Harmony teilnehmen. Wie relevant das Programm ist, hat die Challenge eindrücklich unterstrichen", sagt Jan Trichterborn, Associate Marketing Director Bakery DAT bei Mondelez International.

Harmony ist seit mehr als zwölf Jahren das Programm von Mondelez International für einen nachhaltigen Weizenanbau. Das Unternehmen arbeitet dabei mit Landwirt*innen zusammen, um Weizen auf eine Weise anzubauen, die Wasser spart, den Boden pflegt, die biologische Vielfalt schützt und fördert und die Kohlenstoffemissionen reduziert. Bis 2022 sollen es 100 Prozent des Weizens für den gesamten europäischen Markt werden. Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitsprogramm Harmony gibt es hier: https://www.harmony.info/de-de

