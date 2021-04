Mondelez Deutschland

Milka wird 120 - 120 Jahre füreinander!

- Milka macht zu seinem Jubiläum Herzenswünsche wahr - Großes Gewinnspiel: Schokofans können Wünsche einreichen und anderen eine Freude bereiten

Es ist soweit: Milka wird 120 Jahre alt! Dieses besondere Jubiläum nutzt die Schokoladenmarke, um extra viel Zartheit zu verbreiten. Als Teil der rund dreiwöchigen Geburtstagsfeierlichkeiten startet Milka ein Gewinnspiel: Alle Schokofans haben die Möglichkeit, ihre Wünsche, die sie für andere haben, online einzureichen. Schließlich werden die zartesten Herzenswünsche ausgewählt - und Milka lässt einige von ihnen wahr werden! Denn Milka lag Zartheit schon immer am Herzen und möchte in 2021 viele weitere Menschen dazu inspirieren, mit aufmerksamen Gesten die Welt ein wenig zarter zu machen.

"120 Jahre Milka"-Gewinnspiel: So gehen zarte Wünsche in Erfüllung

Das "120 Jahre Milka"-Gewinnspiel läuft vom 24. April bis 11. Mai 2021: Milka ruft in diesem Zeitraum die Menschen dazu auf, einen Wunsch einzureichen, der eine besonders zarte Geste darstellt. Die Herzenswünsche müssen einem Dritten - zum Beispiel einem Freund, einer Kollegin oder einem Familienmitglied - zugutekommen und können über https://www.milka.de/zarterwunsch eingereicht werden. Nach einer Vorauswahl hat die Milka Community selbst schließlich die Wahl: Durch Votings entscheidet sie über den Milka Instagram-Kanal, welche Wünsche in ihren Augen die zartesten sind und von Milka erfüllt werden.*

Damals wie heute: Es sind die kleinen zarten Gesten im Leben, die glücklich machen

Anlässlich des 120. Geburtstags hat Milka den großen Geburtstagswunsch, allen Menschen noch mehr Zartheit zu schenken. Denn bereits seit Gründung im Jahr 1901 liegt Milka die Zartheit am Herzen. Die zart schmelzende Schokolade hat ihre Wurzeln in den Alpen und ist weithin bekannt für ihre ikonische lilafarbene Verpackung sowie für die beliebte Kuh Lila. Milka verwendet ausschließlich 100 Prozent Alpenmilch von kleinen Bauernhöfen aus der Alpenregion und dem Alpenvorland.

Weil Zartes besser schmeckt

Mit der Jubiläumsaktion setzt Milka sein Bestreben fort, viele zarte Momente zu schaffen. Die Kampagne "Weil Zartes besser schmeckt" ist die Rückkehr zu den Wurzeln von Milka als "die zarteste Versuchung". Denn Milka möchte die Menschen dazu inspirieren, sich öfter für Zartheit zu entscheiden - und so mehr Empathie und Mitgefühl verbreiten.

* Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie hier: https://www.milka.de/zarterwunsch

Über Mondelez International

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2020 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 27 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, LU und Toblerone.

Mit der Strategie "Snacking made Right" bietet das Unternehmen Konsumenten für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Dies zeigen auch die Ergebnisse der "State of Snacking(TM)"-Studie, die das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International durchgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.mondelezinternational.com/stateofsnacking.

Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/MDLZ. Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany .

