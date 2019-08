Birkenstock GmbH & Co. KG

Birkenstock vergrößert seinen Fußabdruck im Herzen der britischen Modemetropole

Neue Stores auf Carnaby Street und im Westfield Shopping Center eröffnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt (Wied)/London (ots)

In diesem Monat öffnet Deutschlands größter Schuhhersteller die Türen zu gleich zwei neuen Stores in London: Wenige Tage nach dem jüngsten Opening im Westfield Shopping Center ist die beliebte Lifestylemarke ab sofort auch mit einer Filiale auf der weltberühmten und legendären Einkaufsmeile Carnaby Street im Trendviertel Soho vertreten.

Im Londoner Westen bietet die deutsche Traditionsmarke ihren Kunden durch die umfassende Produktauswahl künftig ein ganzheitliches Markenerlebnis im Zeichen von Qualität und Funktion: Neben saisonalen Highlights und zahlreichen Klassiker-Modellen der Kultsandalen sind auch geschlossene Schuhe und Stiefel für Damen, Herren und Kinder im Angebot - bis hin zu Socken, Gürteln sowie der neuen Naturkosmetiklinie BIRKENSTOCK Natural Skin Care.

Beide Filialen sind mit einem leicht überarbeiteten Store Konzept eingerichtet, das die ideale Balance zwischen Mensch und Natur sowie zwischen Ruhe und Aktivität verkörpert. Der Ladenbau spiegelt die Naturverbundenheit der Marke dabei unter anderem durch erdige Farben und natürliche Gestaltungselemente wider. Kork, Leder und Filz finden als BIRKENSTOCK Leitmaterialien auch in der Inneneinrichtung durchgängig Verwendung. Juteseile und zahlreiche Grünpflanzen lockern das Raumdesign auf und unterstreichen gleichzeitig die BIRKENSTOCK Philosophie. Eine individuelle Zusammenstellung komfortabler Sitzgruppen bietet die Grundlage für eine Produktauswahl in aller Ruhe und entsprechender Wohlfühlatmosphäre.

Die Store-Openings werden von einer umfassenden Out-of-Home-Kampagne in der zentralen Londoner Innenstadt begleitet. Dabei macht eine Taxi-Flotte aus 50 Fahrzeugen sowie zwei Londoner Stadtbussen - vollständig im minimalistisch blauen BIRKENSTOCK Design - die Passanten auf die neuen Stores aufmerksam. Vier weitere Busse erhalten im Zeitraum rund um die Eröffnung außerdem eine entsprechend gestaltete Rückseite.

Um die Eröffnung der beiden Stores zusammen mit seinen Kunden bei gesunden Erfrischungen zu feiern, hat BIRKENSTOCK am 15. August zu einem After-Work-Event von 18 bis 21 Uhr in den neu eröffneten Store in der 42 Carnaby Street eingeladen. "BORN N BREAD", eine Gruppe von Musikern aus Südlondon, die regelmäßig mit ihrer zweiwöchentlichen Lifestyle-Show auf dem Radiosender NTS für Aufsehen sorgen, übertrugen an diesem Abend live aus dem Store und begleiteten das Event mit ihrem DJ-Set.

Adressen & Öffnungszeiten:

BIRKENSTOCK SOHO 42 Carnaby Street, London W1F9PP Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10-19 Uhr (10-20 Uhr Sommer), So: 12-18 Uhr BIRKENSTOCK POP UP STORE Westfield Shopping Center, 1 Ariel Way, London W127SL Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10-22 Uhr, So: 12-18 Uhr

Pressekontakt:

BIRKENSTOCK Group, Sedanstraße 4, 50668 Köln

Jochen Gutzy, Head of Communications

T: +49 221 3108357-32

E: jgutzy@birkenstock-group.com

Original-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell