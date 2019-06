Birkenstock GmbH & Co. KG

BIRKENSTORIES gewinnen ADC Award: Goldener Nagel für Porträts überzeugter Sandalenträger

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Neustadt (Wied)/Hamburg (ots)

BIRKENSTOCK Kurzfilmserie erhält als eine der wenigen Inhouse-Produktionen begehrte Auszeichnung für kreative Exzellenz. Der renommierte Award des Art Directors Club (ADC) ist der größte Kreativwettbewerb im deutschsprachigen Raum und gilt als wichtiger Trendgeber für die Werbewirtschaft in ganz Europa.

Beim jährlichen Gipfeltreffen der Kreativbranche hat der Art Directors Club in Hamburg seine begehrten Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze im Rahmen des ADC Festivals Ende Mai bereits zum 55. Mal vergeben. Dabei zeichnen die rund 400 Juroren, allesamt führende Köpfe der kreativen Kommunikation, herausragende Leistungen in der Kommunikation in Deutschland mit bronzenen, silbernen und goldenen Nägeln aus.

In der Kategorie Film/Unternehmensdarstellung konnte sich BIRKENSTOCK mit seinen feinfühligen Porträts von Produktliebhabern aus tiefster Überzeugung gegen die etablierte Konkurrenz der Werbeszene durchsetzen. Die Fachjury verlieh einen goldenen Nagel an die BIRKENSTORIES, welche als einer von nur sehr wenigen Beiträgen im kompletten Teilnehmerfeld eigenständig durch das zweiköpfige Inhouse-Team des Unternehmens, Armin Block und Felix Hörnke, ohne Unterstützung einer Werbeagentur produziert worden ist.

"Von Kreativitätsloch zu Entertainment. Die BIRKENSTOCK Filme schlagen die Brücke. In authentischen Geschichten wird souverän und entspannt mit dem Produkt umgegangen. BIRKENSTOCK hinterlässt einen bemerkenswerten Fußabdruck in dieser Kategorie", so der Kommentar der ADC-Jury, die alle Einreichungen nach den Kriterien Originalität, Klarheit, Kraft, Machart und Freude bewertet hat.

"Die BIRKENSTORIES erlauben auf berührende Weise einen Blick auf den Kern von BIRKENSTOCK. Die Persönlichkeiten, BIRKENSTOCK Liebhaber aus aller Welt, deuten unaufgefordert auf das, was uns wichtig ist: eine besondere Einstellung gegenüber den Themen Umwelt, Qualität und Nachhaltigkeit. Die BIRKENSTORIES unterstreichen unsere Haltung, unbeirrt seinen Weg zu gehen - und reflektieren somit die DNA unseres Unternehmens. Genau deshalb sind diese inzwischen mehrfach preisgekrönten Portraits von ganz besonderem Wert für BIRKENSTOCK", erklärt Oliver Reichert, CEO BIRKENSTOCK Group, zur Auszeichnung.

Die einzelnen Kurzfilme zeigen BIRKENSTOCK Träger aus aller Welt und sind Porträts über Persönlichkeiten, deren individuelle Haltung und Überzeugung im Vordergrund steht - mal im kleinen, mal im größeren Stil. Sei es die Ballerina der Royal Opera London, der amerikanische Nobelpreisträger oder der Anwalt, der seine Klienten vor Gericht nur in BIRKENSTOCK vertritt. Was diese Menschen allesamt verbindet: ihr Jahrzehnte langes Bekenntnis zu Sandalen aus dem Hause BIRKENSTOCK.

Das ADC Festival gilt als die Leistungsschau der Kreativen in Deutschland und gleichzeitig als wichtiger Impulsgeber für die Werbewirtschaft. Mit diesem Festival schafft der Art Directors Club für Deutschland eine Plattform, welche einen Austausch über die neuesten Trends der Branche ermöglicht. Im Art Directors Club für Deutschland haben sich über 700 führende Köpfe der kreativen Kommunikation zusammengeschlossen. Mitglieder dieses Clubs sind renommierte Designer, Journalisten, Architekten, Szenographen, Fotografen, Illustratoren, Regisseure, Komponisten, Produzenten, Spezialisten für digitale Medien und Werber. Der ADC sieht sich als Maßstab für kreative Exzellenz und zeichnet herausragende Kommunikation aus.

Über BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine Global Footwear Brand und eine Weltmarke, die für Qualität, Funktion und Wohlbefinden in einem ganz umfassenden Sinn steht. Mit weltweit über 4.300 Mitarbeitern ist das traditionsreiche Familienunternehmen in sechster Generation zugleich einer der größten Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Die historischen Wurzeln des Schuhherstellers lassen sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. BIRKENSTOCK hat den Begriff "Fußbett" bereits in den 1910er Jahren verwendet und inhaltlich so geprägt, wie er Verbrauchern in aller Welt heute geläufig ist - als Inbegriff von herausragendem Geh- und Stehkomfort. Spätestens seit Anfang der 1970er Jahre ist BIRKENSTOCK ein Global Player: Die in Deutschland produzierten Sandalen werden heute in über 100 Ländern der Welt auf allen fünf Kontinenten verkauft. Daneben verfügt BIRKENSTOCK über ein wachsendes Sortiment an geschlossenen Schuhen und Kinderschuhen sowie Berufsschuhen und Spezialprodukten für den Orthopädiefachhandel, an Socken, Taschen und Gürteln. 2017 hat BIRKENSTOCK das Sortiment um Schlafsysteme und Naturkosmetik (BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE) erweitert. Konzernsitz ist Neustadt (Wied). In Deutschland ist BIRKENSTOCK an 13 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen vertreten. In den USA und Kanada sowie in Brasilien, China, Hongkong, Japan, Dänemark, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Dubai verfügt das traditionsreiche Familienunternehmen über eigene Vertriebsgesellschaften.

Birkenstock GmbH & Co. KG Burg Ockenfels, Linz Weitere Informationen unter www.birkenstock-group.com Online-Shop www.birkenstock.com

Pressekontakt:

BIRKENSTOCK Group, Sedanstraße 4, 50668 Köln

Jochen Gutzy, Head of Communications

T: +49 221 3108357-32

E: jgutzy@birkenstock-group.com

Original-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell