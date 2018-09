Grundsteinlegung für neuen Sozialbau am BIRKENSTOCK Produktionsstandort Görlitz

Neustadt (Wied)/Görlitz (ots) - Bekenntnis zum Standort: Millionen-Investition schafft verbesserte Arbeitsbedingungen am Standort. Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau beläuft sich auf rund 3 Mio. Euro.

Wie kaum ein anderer Standort profitierte das BIRKENSTOCK Werk in Görlitz in den letzten fünf Jahren vom dramatischen Wachstum von Deutschlands größtem Schuhhersteller. Genau deshalb waren dort aber auch die Folgen der positiven Entwicklung besonders sichtbar: Der Standort ist zunehmend an räumliche Grenzen gestoßen. Das bekamen auch die Beschäftigten zu spüren. Doch damit ist nun bald Schluss: So wurden Ende 2017 bereits die Parkplätze deutlich aufgestockt. Derzeit entsteht auf dem Werksgelände im Gewerbegebiet Ebersbach ein neuer Sozialbau mit Umkleiden, Sanitärräumen und Duschen für rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem großzügigen Pausen¬raum mit Außenbereich. Der Neubau verfügt über eine komplett barrierefreie Gebäudenutzfläche von rund 1.200 Quadratmetern. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt rund 3 Mio. Euro. Die symbolische Grundsteinlegung, die in diesen Tagen von Mitgliedern der Geschäfts- und Werksleitung mit einer kleinen Feierstunde begangen wurde, war deshalb auch der Ausdruck eines Bekenntnisses zum Standort.

Zur feierlichen Grundsteinlegung des neuen Traktes trafen sich unter anderem Sean Harris, Chief Administration Officer der BIRKENSTOCK Group, und Andreas Schulz, Leiter Werke Produktion, mit dem Standortleiter Görlitz, Hilmar Knoll, bei BIRKENSTOCK in Görlitz. Neben Christian Müller vom beauftragten Architekturbüro O+M Architekten aus Dresden nahm auch Projektkoordinator Roger Herold vom Chemnitzer Beratungsunternehmen herold.connect an den Feierlichkeiten teil. Beide fungierten als Vertreter der beteiligten Unternehmen aus der Region, die das Bauvorhaben nach öffentlicher Ausschreibung gemeinschaftlich umsetzen und dabei von der Stadt Görlitz und den lokalen Behörden bestmöglich unterstützt werden.

Der natürliche Rohstoff Kork bildet bei BIRKENSTOCK nach dieser Zeremonie jedenfalls nicht mehr nur das Fundament für das berühmte Fußbett: Als symbolischer Grundstein ist ein mit Korkgranulat gefüllter Kupferzylinder in die Bodenplatte eingelassen worden. Damit sind die Fundamentarbeiten abgeschlossen und die Hochbauphase kann als nächster Bauabschnitt des Gebäudes beginnen. Nach den aktuellen Planungen soll der Innenausbau im Laufe des Winters erfolgen, damit der Sozialbau im Frühjahr des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden kann.

Aufgrund der günstigen Lage im Gewerbegebiet Ebersbach, seiner Größe und Entwicklungsfähigkeit konnte der Standort in Görlitz besonders vom dynamischen Wachstum der BIRKENSTOCK Group profitieren. Da die räumlichen Kapazitäten dadurch aber zunehmend an Grenzen stießen, hatte das Unternehmen in den Ausbau der Standortinfrastruktur und damit letztlich auch in die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten investiert. Neben der Errichtung des neuen Sozialbaus gehören dazu unter anderem der Erwerb des angrenzen Grundstücks und die Schaffung zusätzlicher Parkplätze für die Belegschaft im zurückliegenden Jahr. Der Standort in Görlitz ist mit Abstand der größte Standort der BIRKENSTOCK Group weltweit. Angesichts der positiven Entwicklung des Unternehmens sind in der nächsten Zeit verschiedene offene Stellen zu besetzen. Vor allem qualifizierte Facharbeiter wie Elektriker, Techniker und Mechatroniker, aber auch Mitarbeiter in der Qualitätssicherung und der Produktion werden gesucht. Für das kommende Jahr können sich auch wieder Auszubildende bewerben, um den Beruf des Schuhfertigers oder Mechatronikers zu erlernen. Weitere Informationen gibt es auf den Karrierewebseiten des Unternehmens unter www.birkenstock-group.com.

