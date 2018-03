Footwear Plus Awards 2017: BIRKENSTOCK als Marke des Jahres und Gewinner in der Kategorie Excellence in Design Sandals ausgezeichnet / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/110692 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Neustadt (Wied)/New York (ots) - Footwear Plus gab heute die Gewinner der 19. Ausgabe der jährlich vergebenen Plus Awards bekannt. Wie schon im Vorjahr wurde BIRKENSTOCK gleich zweimal gewürdigt. Zum einen wurde der deutsche international tätige Komfortschuh-Hersteller bei den Footwear Plus Awards 2017 zur "Marke des Jahres gekürt" und sicherte sich dazu im zweiten Jahr in Folge den Preis für "Excellence in Design Sandals".

Die Plus Awards, die von Footwear Plus, dem seit fast 30 Jahren führenden Fachhandelsmagazin der Branche vergeben werden, sind die einzigen Auszeichnungen, deren Jury sowohl aus Branchenmitgliedern als auch Verbrauchern besteht. Die Gewinner wurden durch Tausende von Online-Wählern innerhalb und außerhalb der Branche ermitttelt, die ihre Stimme in der Zeit vom 29. November bis zum 31. Dezember 2017 abgeben konnten. Gesponsert werden die Auszeichnungen durch die Fashion Footwear Association of New York (FFANY) sowie Jones & Vining.

"Wir sind stolz, nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Plus Awards gewürdigt zu werden - insbesondere auf die Auszeichnung "Brand of the Year". Es ist ein sehr gutes Gefühl, von der Branche für unsere Leistungen anerkannt zu werden. Im kommenden Jahr werden wir die Messlatte bei BIRKENSTOCK noch höher setzen, indem wir uns mit Produktinnovationen und erstklassigem Service noch stärker auf unsere Handelspartner und Kunden ausrichten", sagte David Kahan, CEO BIRKENSTOCK Americas.

"BIRKENSTOCK gratulieren wir zum Gewinn des Plus Awards für Spitzenleistungen im Bereich Sandalen und für die Auszeichnung als Marke des Jahres," sagte Greg Dutter, Chefredakteur von Footwear Plus. "Die legendäre Marke setzte auch 2017 ihren Erfolgskurs mit Volldampf weiter fort und positionierte sich mit attraktiven Designs und innovativen Einzelhandelskonzepten für solides Wachstum in den kommenden Jahren. In einer Zeit, in der in der Branche alles in Bewegung ist, erwies sich BIRKENSTOCK als eine Marke, auf die ihre Handelspartner bauen können", so Greg Dutter weiter.

Inklusive der jüngsten Auszeichnungen hat BIRKENSTOCK insgesamt bereits sechs Plus Awards erhalten. So belegte die deutsche Traditionsmarke beispielsweise in den Jahren 2014 bis 2016 dreimal hintereinander den ersten Platz in der Kategorie "Excellence in Design Women's Comfort".

Das preisgekrönte Branchenmagazin Footwear Plus ist die führende B2B-Modepublikation in der Schuhindustrie. In einer Welt, in der Instant Messages, SMS, E-Mail-Aktionen, Spam, 24-Stunden-Nachrichten und laufende Ticker auf zahlreichen Fernsehsendern an der Tagesordnung sind, wird Footwear Plus allgemein geschätzt als ein Magazin, das diesem Format alle Ehre macht: tiefgreifend, umfassend, analytisch und last but not least ansprechend gestaltet. Die führenden Köpfe der Branche lassen sich von Footwear Plus weiterbilden, informieren, provozieren und inspirieren.

