BE OPEN gibt den Gewinner der Online-Herausforderung #BEOPENReflections bekannt

BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, gibt den Gewinner von #BEOPENReflections, einem kreativen offenen Aufruf in den sozialen Medien, bekannt.

Mit offenen Aufrufen bittet BE OPEN die Teilnehmer, ihre Vision auf möglichst anschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte der Thinktank innovative Ansätze finden und neue kreative Verbindungen zwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen.

BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zu kreativer Innovation nicht auf die Kunst- und Designbranche beschränkt ist. Die Reihe von Online-Wettbewerben richtet sich an kreative Denker auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umsetzen können.

Dieses Mal werden mit dem offenen Aufruf unter dem Titel "BEOPENReflections" Menschen mit einem Auge für Schönheit eingeladen, Bilder von eigenartigen Effekten auf spiegelähnlichen Oberflächen zu teilen.

Reflexionen können sich vermehren, desorientieren, den Raum neu organisieren, ein nicht existierendes Gegenstück schaffen oder skurrile visuelle Effekte erzeugen, die unsere Wahrnehmung dessen, was möglich ist, auf den Kopf stellen. Das Ergebnis ist immer eine Veränderung der Realität, wie wir sie kennen. Reflexionen werden von Künstlern jeder Art geschätzt, ob in der bildenden Kunst, der Architektur, im Design oder in der Fotografie. Sie umgeben uns jeden Tag und oft kann ein vertrauter Gegenstand, der sich in einer unerwarteten Umgebung spiegelt, eine starke Wirkung auf den Betrachter ausüben.

Die Teilnehmer teilen ihre Kunstwerke, Videos, Installationen und Fotos zum Thema über Instagram mit dem Hashtag #BEOPENReflections, um die Fähigkeit von Menschen zu zelebrieren, die Realität um sich herum kreativ zu interpretieren.

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass Gabrielle Aquadro, Architektin und Fotografin aus Südafrika, die zurzeit in London lebt, als Gewinnerin ausgewählt wurde; ihr surrealer Beitrag brachte ihr den Preis in Höhe von 300 EUR ein!

Noch einmal danken und applaudieren wir allen Kreativen rund um den Globus, die sich an unseren Challenges beteiligen. In diesem Jahr werden Sie zwei weitere Gewinnmöglichkeiten haben, und unser vorletzter globaler offener Aufruf #BEOPENShadows startet bereits diese Woche.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Thinktank, dessen Mission es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftliche Initiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina ins Leben gerufen. BE OPEN hat sich zum Ziel gesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Events nutzbar zu machen.

