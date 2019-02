Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG

Aon baut fakultative Rückversicherung aus

Sowohl europaweit wie auch in Deutschland hat der Rückversicherungsmakler Aon sein Geschäft im Bereich fakultative Rückversicherung in den letzten Jahren stark ausgebaut. Diese Aktivitäten werden jetzt konsequent fortgeführt.

Um den Ausbau weiter voranzutreiben, wird neben der Deutschlandzentrale in Hamburg und einem Büro in München zum 1. April 2019 ein zusätzlicher Standort in Köln geschaffen. Jan-Oliver Thofern, Chairman & CEO des deutschen Rückversicherungsmaklers Aon erklärt: "Mit unserem neuen Standort in Köln sind wir in der Lage, unsere Kunden noch effizienter zu betreuen. Ich bin davon überzeugt, dass die Präsenz an diesem wichtigen Versicherungsplatz unseren Kundenservice noch weiter stärkt." In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standorten für Aon tätig. Köln ist die jüngste Niederlassung.

