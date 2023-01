Shutterstock feiert die Macht des Geschichtenerzählens auf dem Sundance Film Festival 2023

New York (ots/PRNewswire) - Shutterstock stellt Inhalte für Metas kontinuierliche Investition in KI bereit Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die führende globale kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, wird Meta bei seiner kontinuierlichen Investition in KI unterstützen. Die erweiterte Beziehung spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, an der Spitze der KI-Innovation zu stehen, ...

mehr