SHUTTERSTOCK UND POND5 ERWEITERN DIE AUSWAHL AN PREMIUM-INHALTEN UND SICHERN SICH DIE VERTRIEBSRECHTE AN FILMPACS HOCHWERTIGER VIDEOBIBLIOTHEK IN KINOQUALITÄT

New York (ots/PRNewswire)

Mit über 100.000 Videos, die von führenden Filmemachern gedreht wurden, ist FILMPACs hochwertige Kollektion ideal für kreative Profis mit einem Sinn für Dramatik

Shutterstock, Inc. (New Yorker Börse: SSTK), die führende globale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen, gab heute ihre Partnerschaft mit FILMPAC, einer Premium-Boutique für Bildmaterial, bekannt, um die erstklassige FILMPAC-Videosammlung in Kinoqualität auf Pond5 und Shutterstock zur Verfügung zu stellen.

FILMPAC wurde von Filmemachern für Filmemacher gegründet und bietet eine kreative Plattform mit 4K-Videoinhalten, die von Weltklasse-Kameraleuten und Künstlern produziert werden. Die Bibliothek von FILMPAC umfasst rund 100.000 Videoinhalte in 15 kuratierten Sammlungen, die kraftvolle, unverfälschte und authentische Momente einfangen, mit denen Vermarkter und Filmemacher ihr kreatives Storytelling-Potenzial maximieren und selbstbewusst neue Inhalte gestalten können. Als globale Vertriebspartner von FILMPAC ermöglichen Shutterstock und Pond5 Zugang zu einzigartigen, unvergleichlichen Videoinhalten, die von Clips über Spitzentechnologien und bahnbrechende Entwicklungen im Gesundheitswesen bis hin zu Ausschnitten von belebten Stadtlandschaften und atemberaubenden Naturlandschaften reichen.

„Videoersteller wollen ihre Geschichten heutzutage mit einzigartigen und vielfältigen Inhalten in Kinoqualität zum Leben erwecken", erklärt Tom Crary, CEO von Pond5. „Durch die Partnerschaft mit FILMPAC bieten Shutterstock und Pond5 unseren Kunden einen exklusiven Zugang zu Videoinhalten, die in ihrer Fähigkeit, den Prozess des kreativen Erzählens zu inspirieren, unübertroffen sind."

Caleb Rexius, der Gründer von FILMPAC, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, mit FILMPAC-Filmmaterial eine Auswahl zusammenzustellen, die sich nahtlos in das Storytelling einfügt und höchsten Ansprüchen an die kreative Qualität genügt. Angesichts unserer sorgfältig kuratierten und dennoch praktischen Kollektion und den enormen Vertriebskapazitäten von Pond5 und Shutterstock freuen wir uns auf diese einzigartige Partnerschaft, die ganz im Sinne unseres Ziels steht, Kreativen zum Erfolg zu verhelfen."

Die exklusiven Inhalte von FILMPAC werden sowohl den Unternehmens- als auch den E-Commerce-Kunden von Shutterstock und Pond5 zur Verfügung gestellt – zunächst als Teil der Select-Kollektion von Shutterstock und der Marquee-Kollektion von Pond5, die auf einer À-la-carte-Basis vermarket werden, damit die Kunden kaufen können, was sie brauchen, wenn sie es brauchen.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (New Yorker Börse: SSTK) ist die führende globale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen. Shutterstocks umfassende Kollektion umfasst direkt und über die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhältliche hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 415 Millionen Bilder und mehr als 26 Millionen Videoclips im Angebot.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Darüber hinaus ist das Unternehmen Inhaber von Splash News, der weltweit führenden Unterhaltungsnachrichten-Agentur für Redaktionen und Medienunternehmen in aller Welt; Pond5, dem weltweit größten Marktplatz für Videoinhalte; TurboSquid, dem weltgrößten Marktplatz für 3D-Inhalte; PicMonkey, einer führenden Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, einer hochwertigen Bildersammlung; Shutterstock Studios, einer umfassenden Kreativwerkstatt für Kunden; Premium Beat, einer kuratierten , gebührenfreien Musikkollektion; Shutterstock Editorial, einer führenden Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien in aller Welt; Amper Music, einer KI-gesteuerten Musikplattform, sowie Bigstock, einem wertorientierten Angebot an Archivmaterial.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

INFORMATIONEN ZU POND5

Pond5 ist der weltweit größte Marktplatz für Videoinhalte mit über 30 Millionen lizenzfreien Videoclips sowie Millionen von Musiktiteln, Soundeffekten, Bildern und mehr.

Pond5 hat sich zum Ziel gesetzt, erstklassige Storyteller hervorzubringen, indem es Kreativen aller Art die erforderlichen Inhalte zur Verfügung stellt, um Geschichten zu erzählen, Wissen zu vermitteln und ihr Publikum zu inspirieren. Was Pond5 motiviert, ist seine leidenschaftliche und wachsende globale Gemeinschaft von mehr als 100.000 professionellen Bild- und Tonkünstlern, die bei dem Unternehmen eine Plattform finden, auf der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Der Marktplatz bedient die Bedürfnisse von Kreativen aus allen Branchen – von Einzelanwendern bis hin zu großen Unternehmen – und bietet ihnen wettbewerbsfähige Preise und eine Reihe von Kaufoptionen, darunter auch ein verbrauchsbasiertes Abrechnungsmodell. Die Käufer profitieren von einer umfassenden, flexiblen Lizenz, einer Bestpreisgarantie und einem engagierten Team, das ihnen fachkundige Unterstützung bietet.

INFORMATIONEN ZU FILMPAC

FILMPAC ist die weltweit führende Website für unbegrenzte Downloads von Filmmaterial in Kinoqualität und Premium-Musik. Sie ist auf die im Wandel befindlichen Bedürfnisse der Kreativprofis von heute zugeschnitten.

FILMPAC verhilft Filmschaffenden zum Erfolg, indem es ihnen Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Inhalten verschafft, die von seinen professionellen internen Produktionsteams und mitwirkenden Profis aus der ganzen Welt erstellt werden. FILMPACS beispiellose Kuratierung, die story-basierte Bibliothek und das flexible Lizenzierungsmodell machen es zu einer idealen Lösung für alle, von Einsteigern über Freiberufler bis hin zu globalen Marken und Agenturen.

