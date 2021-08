Shutterstock, Inc.

Shutterstock Editorial startet Rights And Clearance Service

New York (ots/PRNewswire)

Das hauseigene Rights And Clearance-Team von Shutterstock sichert Genehmigungen für die kommerzielle Nutzung von geistigem Eigentum, Talenten und mehr

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute den Start von Rights and Clearance bekannt, einem speziellen Service für den weltweiten Kundenstamm von Shutterstock, der Genehmigungen von Dritten für das gesamte Portfolio von Assets für die Verwendung in Anzeigen, sozialen Kampagnen, Marketingmaterialien und mehr einholt und es unseren Kunden ermöglicht, mit Vertrauen zu gestalten.

Shutterstock's Rights and Clearance-Service verbindet Shutterstocks Kunden mit einem Team globaler Experten für eine nahtlose und effiziente Freigabe von Inhalten und Genehmigungen für eine Vielzahl von Werbezwecken. Shutterstocks umfassende Bibliothek mit über 380 Millionen Assets aus den Bereichen Foto, Video, Musik und 3D ist ein unvergleichliches Angebot an Premium-Inhalten, darunter exklusive Sammlungen wie die Condé Nast Collection, die LIFE Picture Collection und das A+E Networks® Archive.

Shutterstocks Rights and Clearance ist eine Erweiterung von Asset Assurance(TM), einem 2020 eingeführten Service zur Lizenzierung von redaktionellen Bildern und Filmmaterial für kommerzielle und kreative Kampagnen. Neben der Sicherstellung einer kommerziellen Lizenz zur Nutzung redaktioneller Inhalte für Kampagnen garantiert Asset Assurance(TM) die notwendige Entschädigung und schützt Kunden vor potenziellen Modell- oder Eigentumsansprüchen.

"Rights and Clearance ist ein immens wertvoller Service, der die Erfahrung der besten kommerziellen Lizenzierungsexperten nutzt, um eine Vielzahl von Themen freizugeben: von ikonischen Persönlichkeiten, historischen Ereignissen und Archivfotos und -material bis hin zu Sport-, Unterhaltungs- und Prominenteninhalten", sagte Corky Balch, Direktor der Abteilung Rights and Clearance bei Shutterstock. "Bei Shutterstock werden wir unseren Kunden einen personalisierten Service anbieten, der schnell, effizient und umfassend ist, so dass sich die Kreativen auf das konzentrieren können, was sie am besten können: kreativ sein."

Weitere Informationen zu Rechten und Freigaben finden Sie unter: https://www.shutterstock.com/business/editorial-rights-and-clearance.

