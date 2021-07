Shutterstock, Inc.

Shutterstock.AI macht Daten auf AWS Data Exchange erhältlich, um Computer Vision Lösungen zu unterstützen

Shutterstock.AI bietet Datenprodukte, mit denen AWS-Kunden maschinelle Lernmodelle für E-Commerce, autonome Fahrzeuge und mehr trainieren können

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende kreative Plattform mit Full-Service-Lösungen, hochwertigen Inhalten und Tools für Marken, Unternehmen und Medienhäuser, hat heute die Verfügbarkeit seiner Daten (Bilder, 3D, Video und zugehörige Metadaten) auf AWS Data Exchange bekannt gegeben, einem Service, der das Auffinden, Abonnement und Nutzen von Daten Dritter in der Cloud erleichtert. Die Ankündigung folgt auf den Launch von Shutterstock.AI, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft, die auf Insights und Daten spezialisiert ist.

Durch die Verfügbarkeit von Daten von Shutterstock.AI auf AWS Data Exchange können Kunden, von Tech-Startups bis hin zu Industriegiganten, Computer-Vision-Modelle in großem Maßstab mit Präzision trainieren und so ihre Computer-Vision-Technologie weiterentwickeln.

"Kunden benötigen umfangreiche Content-Sets und hochwertige Metadaten, um Computer-Vision-Modelle zuverlässig und effizient zu trainieren", sagt Chris Casey, Worldwide Head of Business Development, AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. Shutterstock.AI verfügt über eine der größten Bibliotheken von Assets in diesem Bereich, mit einer Vielfalt und mit Metadaten, die bemerkenswert sind. Wir freuen uns, dass AWS-Kunden auf verschiedenen Stufen der Entwicklung im Bereich maschinellem Lernen jetzt mit den Daten von Shutterstock.AI auf AWS Data Exchange Innovationen entwickeln können."

Shutterstock.AI wird zunächst eine Reihe von Trainingsdatensätzen für AWS-Kunden auf AWS Data Exchange anbieten. Die Datensätze umfassen Sammlungen von Bildern und 3D-Modellen aus der Bibliothek von Shutterstock.AI -- mit 400 Millionen visuellen Ressourcen sowie Metadaten, die durch eine rigorose menschliche und KI-Überprüfung unterstützt werden. Die Datensätze erstrecken sich über mehrere Industriekategorien und wurden so zusammengestellt, dass sie sich an einige der häufigsten Computer-Vision-Anwendungen in den Bereichen E-Commerce, Reisen und Tourismus, selbstfahrenden Autos und Unterhaltungselektronik anpassen.

"Computer Vision ist eine leistungsstarke neue Technologie mit enormem Wachstumspotenzial", sagte Stan Pavlovsky, Chief Executive Officer bei Shutterstock. "Wir freuen uns, mit AWS zusammenzuarbeiten, um Produkte zu entwickeln, die Unternehmen bei der Entwicklung von Lösungen für autonome Fahrzeuge, die Moderation von Inhalten in Echtzeit und bei vielem mehr unterstützen. Gleichzeitig nutzen wir die Funktionalität von AWS zur Datenbereitstellung - und erweitern unseren Markt für diese Inhalte damit erheblich."

AWS Data Exchange bietet die Inhalte von Shutterstock.AI nicht nur an, Amazon nutzt diese Inhalte auch für seine eigenen Computer-Vision-Projekte, darunter Amazon Rekognition, eine Lösung, die das Hinzufügen von Bild- und Videoanalyse zu Anwendungen mit bewährter, hoch skalierbare Deep-Learning-Technologie vereinfacht und die kein vorheriges Fachwissen über maschinelles Lernen erfordert.

Shutterstock.AI wird mit AWS zusammenarbeiten, um diese Daten neuen Kunden zur Verfügung zu stellen und es bestehenden Shutterstock.AI-Kunden zu ermöglichen, AWS Data Exchange für die Rationalisierung ihrer bestehenden Datenbereitstellung, -aufnahme und -abrechnung zu nutzen.

Shutterstock.AI und AWS planen, die Auswahl an Datensätzen, die auf AWS Data Exchange angeboten werden, basierend auf Kundenfeedback und Nachfrage kontinuierlich zu erweitern. Shutterstock.AI wird auch daran arbeiten, der Computer-Vision-Community einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, indem es Thought Leadership für Anwender produziert, Forschung betreibt und Produkte für erweiterte Computer-Vision-Anwendungen entwickelt.

Für weitere Informationen über Shutterstock.AI Datensätze auf AWS Data Exchange, sehen Sie sich den Katalog von Shutterstock.AI an und melden Sie sich für ein Webinar an, das am 5. August stattfindet.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektorgrafiken, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips verfügbar.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Offset, eine High-End-Bilderkollektion, Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop, PremiumBeat, eine kuratierte, lizenzfreie Musikbibliothek, Shutterstock Editorial, eine führende Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien weltweit, TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte, Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform; und Bigstock, ein wertorientiertes Stock Media-Angebot.

Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

