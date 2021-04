Shutterstock, Inc.

Shutterstock zum exklusiven Foto- und Vertriebspartner für die 27. jährlichen Screen Actors Guild Awards® ernannt

New York (ots/PRNewswire)

Der Zweijahresvertrag sichert Shutterstock die exklusiven Rechte für die Aufnahme und Lizenzierung von Live- und Archivmaterial für die SAG Awards®.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, hat heute eine exklusive Fotografie- und Vertriebspartnerschaft mit den Screen Actors Guild Awards® bekannt gegeben, einer der renommiertesten Auszeichnungen der Filmindustrie und die einzige im Fernsehen übertragene Preisverleihung, die ausschließlich Schauspieler ehrt.

Als offizieller Fotopartner der SAG Awards am Sonntag, den 4. April, werden Shutterstocks hochkarätige Fotografen und Redakteure exklusive, hochwertige Nominierten- und Gewinnerportraits sowie Bilder von der virtuellen Show selbst liefern. Im zweiten Jahr der Partnerschaft wird Shutterstock Zugang zu allen Aspekten der SAG Awards-Veranstaltung 2022 haben - vom roten Teppich über nie zuvor gesehene Bilder aus dem Green Room bis hin zu feierlichen Momenten rund um den Veranstaltungsort. Dank der einzigartigen Expertise des Shutterstock-Redaktionsteams und seiner Strategie der schnellen Markteinführung werden diese Bilder in weniger als einer Minute nach der Aufnahme der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zu den exklusiven Porträts der Nominierten und Gewinner wird Shutterstock exklusiven Zugang zu allen Veranstaltungen der SAG Awards haben, sowie zu Archivmaterial, das ikonische und historische Bilder der SAG Awards aus den vergangenen vier Jahren umfasst.

"Die renommierten SAG Awards zählen zu den glamourösesten und mit größter Spannung erwarteten Preisverleihungen, in denen Schauspieler ausgezeichnet werden. Shutterstock freut sich, mit der Screen Actors Guild zusammenzuarbeiten, um all jene Momente einzufangen, die das Publikum bewegen", so Candice Murray, VP bei Shutterstock Editorial. "Dank unserer einmaligen Community aus Beitragenden steht Shutterstock Editorial für eindrucksvolles visuelles Storytelling. Wir fühlen uns geehrt, die außergewöhnliche Arbeit dieser Künstler und Kreativen auf globaler Ebene zu präsentieren."

"Ob live oder virtuell, die SAG Awards streben danach, ihrem Publikum auf möglichst authentische Weise die Atmosphäre und Aufregung bei einem der angesehensten Events der Schauspielbranche näherzubringen", erklärt Kathy Connell, Executive Producer der SAG Awards. "Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Shutterstock diese herausragenden Momente fotografisch festzuhalten und den Fans in Echtzeit auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Schalten Sie ein und erleben Sie die 27. jährlichen Screen Actors Guild Awards, die am Sonntag, den 4. April 2021 um 21.00 Uhr (ET) / 18.00 Uhr (PT) auf TNT und TBS ausgestrahlt werden. Eine Wiederholung wird um 23.00 Uhr (ET) / 20.00 Uhr (PT) auf TNT gezeigt.

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,6 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und verfügt derzeit über mehr als 360 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips.

Shutterstock hat seinen Sitz in New York City mit Büros auf der ganzen Welt und Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine Musikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz; und TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

Über die 27. jährlichen Screen Actors Guild Awards®

Die 27. jährlichen Screen Actors Guild Awards®, präsentiert von der SAG-AFTRA mit Screen Actors Guild Awards, LLC, werden von Avalon Harbor Entertainment, Inc. und Hazy Mills Productions produziert und am Sonntag, den 4. April 2021, um 21.00 Uhr (ET) / 18.00 Uhr (PT) live auf TNT und TBS ausgestrahlt. SAG Awards Executive Producer sind Kathy Connell, Sean Hayes und Todd Milliner. Weitere Informationen über die SAG Awards®, SAG-AFTRA, TNT und TBS finden Sie unter sagawards.org/about.

