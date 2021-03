Shutterstock, Inc.

Shutterstock startet "All The Best Artists"-Kampagne und präsentiert verschiedene Künstler seiner weltweiten Community aus 1,6 Mio. Mitwirkenden

New York (ots/PRNewswire)

Erstmals stellt Shutterstock die Künstler selbst ins Rampenlicht und macht den Wert und das exquisite Inhaltsangebot in verschiedenen Genres deutlich, zu dem diese Mitwirkenden beitragen.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) eine weltweit führende Kreativplattform, die Marken, Unternehmen und Medien Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Werkzeuge anbietet, hat heute den Start der Markenkampagne "All The Best Artists" bekannt gegeben, die die Arbeit der Fotografen, Videografen und Illustratoren auf Shutterstock würdigt.

Aus der 1,6-Millionen-Community des Unternehmens wurden acht der innovativsten und talentiertesten Schöpfer von Shutterstock ausgewählt, deren inspirierende Arbeit, die unterschiedliche Genres und Regionen umfasst, präsentiert wird. In einer digitalen Galerie werden diese kreativen Werke vorgestellt und bieten einen Einblick in die Arbeit der vielen Künstler, die hinter dem hochwertigen Inhaltsangebot von Shutterstock stehen.

"Shutterstock steht für außergewöhnliche, ansprechende Inhalte, und wir lassen uns jeden Tag von unserer vielfältigen Künstler-Community inspirieren, die dies möglich macht", erklärte Kristen Sanger, Senior Director of Contributor Marketing bei Shutterstock. "Wir sind stolz darauf, eine so reichhaltige Mischung aus Hintergründen und Perspektiven in unserer weltweiten Mitarbeiterbasis zu haben, und wir freuen uns sehr, der ganzen Welt die Menschen hinter den überzeugenden Inhalten von Shutterstock in den Bereichen Fotografie, Video, Illustration und Musik präsentieren zu können."

Die acht Künstler, die im Rahmen der "All The Best Artists"-Kampagne vorgestellt werden, wurden aufgrund ihrer jeweiligen Spezialität, ihres Standorts und der Vielfalt ihrer Inhalte und kulturellen Hintergründe ausgewählt. Die Künstler sind:

Anusorn Nakdee | Thailand

Tauchen Sie ein in eine Welt von 3D-generierten Bildern, die von dem thailändischen Künstler Anusorn Nakdee entworfen wurden und von frei fließenden Mustern, reichhaltigen Umgebungen und einem Gespür für Fotos von Lebensmitteln und Getränken geprägt sind.

Kurit Afshen | Indonesien

Der indonesische Makrofotograf Kurit Afshen zelebriert die kräftigen Farben und leuchtenden Muster der Natur und beleuchtet die wilde Seite der Natur.

Puhhha | Ukraine

Die ukrainischen Fotografen puhhha thematisieren die Inklusivität mittels Beauty- und Modeporträts mit frischen, vielfältigen Gesichtern.

Kev Klopper | Zypern

Kev Klopper ist ein in Zypern ansässiges Videoproduktionsstudio, das sich erfrischendem, originellem Lifestyle-Material widmet und authentische Interaktionen in wirklichkeitsnahen Szenarien zeigt.

Helena Perez Garcia | Spanien

Die OFFSET-Illustratorin Helena Perez Garcia steht für hochkarätige Illustrationen mit einer mysteriösen Sensibilität und einem ausgeprägten Sinn für das Surreale.

FenlioQ | Großbritannien

FenlioQ aus Großbritannien produziert atemberaubende Stadtansichten und Outdoor-Fotografie/Videografie in Asien und der ganzen Welt.

Angelina Bambina | Russland

Die russische Designerin Angelina Bambina steht für einen einzigartigen Stil im Bereich der Vektorillustrationen. Achten Sie auf die komplizierten Muster, verschiedenen Themenbereiche und die weitreichenden kreativen Inspirationen.

Maskot | Schweden

Die Arbeit der schwedischen Fotoagentur Maskot ist von einer typisch skandinavischen Sensibilität in den Porträts geprägt. Sie bietet kuratierte Lifestyle-Fotografie aus ganz Skandinavien.

Die "All The Best Artists"-Galerie und weitere Informationen zu den Künstlern, die auf Shutterstock mitwirken, finden Sie auf https://content.shutterstock.com/best-artists/.

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,6 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und verfügt derzeit über mehr als 360 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips.

Shutterstock hat seinen Sitz in New York City und Büros auf der ganzen Welt und Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

