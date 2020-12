Shutterstock, Inc.

Shutterstock startet den Create Fund

Neues Förderprogramm im Wert von 300.000 US-Dollar zur Unterstützung unterrepräsentierter Künstler

Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), eine führende, weltweit vertretene Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, die hochwertige Inhalte, Tools und Dienstleistungen benötigen, kündigte heute den Create Fund an, ein mit 300.000 US-Dollar dotiertes Künstlerförderprogramm. Der Create Fund bietet finanzielle und professionelle Unterstützung für Künstler auf der ganzen Welt, die in ihren Kreationen die Thematiken Vielfalt, Integration, soziale Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein ansprechen.

Durch den Create Fund möchte Shutterstock inhaltliche Lücken schließen und die Vielfalt und Inklusion sowohl bezüglich der Beiträge in seiner Bibliothek als auch bezüglich der Beitragenden selbst fördern. Die finanzielle und professionelle Unterstützung wird unterrepräsentierten Künstlern angeboten, die durch ihre visuellen Inhalte die weltweite Vielfalt und Inklusion thematisieren. Um die Reichweite des Stipendienprogramms zu erhöhen, wird der Create Fund mit einer Vielzahl von führenden Organisationen zusammenarbeiten und so die verschiedensten Künstergemeinschaften einbinden und unterstützen.

In folgenden Bereichen werden bei der Lancierung des Create Funds Zuschüsse angeboten:

- Create for Climate: Sensibilisierung für den weltweiten Klimawandel durch die Unterstützung von Künstlern, die ihre Talente einsetzen, um den Klimawandel, Umweltproteste und die sich verändernde Landschaft darzustellen. - Support Invisible Illness: Förderung von Künstlern, deren visuelle Geschichten und Abbildungen das Stigma psychischer Erkrankungen brechen und eine ganzheitlichere Sicht auf psychische Erkrankungen in der ganzen Welt präsentieren. - Die Senior Creatives: Unterstützung unserer Gemeinschaft älterer Kreativschaffender - der über 50-Jährigen, die schon seit Jahren in ihrem Handwerk arbeiten, und ihre Erfahrungen und Perspektiven mit kreativen Mitteln teilen möchten.

"Repräsentation, ob hinter oder vor der Linse, ist wesentlich für die Schaffung authentischer Inhalte, die die Welt um uns herum exakt widerspiegeln", sagte Kristen Sanger, Sr. Direktor for Contributor Marketing bei Shutterstock. "Mit dem Create Fund wollen wir diese weltweit aktive Plattform dazu nutzen, verblüffende, interessante und kulturell relevante Bilder zu präsentieren, die die wunderbar vielfältige Welt, in der wir leben, widerspiegeln. Wir wollen auch mehr Künstler unterstützen und sie dazu befähigen, ihre einzigartigen künstlerischen Perspektiven zu schaffen und zu teilen.

Künstler wie Fotografen, Videofilmer, Illustratoren, Komponisten oder Schriftsteller können sich bewerben. Teilnehmer müssen bis zum 8. Februar 2021 einen Projektvorschlag, Beispiele ihrer Arbeit und eine Kurzbiografie einreichen, um für die ersten drei Stipendien berücksichtigt zu werden. Die Stipendiaten werden von einer Jury aus unterschiedlichen Fachleuten ausgewählt, die sich in den verschiedenen Stipendienarten auskennen, die Shutterstock anbietet. Alle Künstler, die für ein Stipendium ausgewählt werden, erhalten eine Möglichkeit zur Lizenzierung ihrer Werke, entweder über Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat oder OFFSET.

Um mehr über den Create Fund zu erfahren, besuchen Sie https://www.shutterstock.com/explore/create-fund

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), direkt und über seine Konzerntöchter, ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen lizenzierten Fotografien, Vektoren, Abbildungen, Videos und Musik für Unternehmen, Marketingagenturen und Medienorganisationen auf der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und verfügt derzeit über mehr als 350 Millionen Bilder und mehr als 20 Millionen Videoclips.

Mit Hauptsitz in New York City hat Shutterstock Niederlassungen auf der ganzen Welt und Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören auch Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Custom, eine benutzerdefinierte Plattform zur Erstellung von Inhalten; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

