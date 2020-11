Shutterstock, Inc.

Shutterstock kündigt seine allererste Integration an, schließt Partnerschaft mit dem Dynamic Creative Technology Anbieter Spirable

Neue Integration mit Spirable, einer dynamischen Plattform für Videowerbung, macht es einfach, Shutterstock-Assets direkt in jedes Videoprojekt einzufügen

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine kreative Plattform für qualitativ hochwertige Inhalte, Tools und Services bietet, kündigte heute eine Integration mit Spirable, einem weltweit führenden Anbieter von dynamischer datengesteuerter Videowerbung, an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Media Asset Management-Plattformen verfügt Spirable über die Dynamic Creative-Technologie, mit der Benutzer personalisierte Videoanzeigen in Echtzeit auf der Grundlage von Live- und Kontextdaten erstellen können.

Es ist das erste Mal, dass Shutterstock die dynamische, kreative Integration einsetzt. Sie ermöglicht es Shutterstock Premier-Abonnenten, ihre Bibliothek von der Spirable-Plattform aus zu durchsuchen und dann ganz einfach Inhalte direkt in Videoprojekte einzufügen. Dies vereinfacht den kreativen Workflow. Kreativschaffende können nun nahtlos nach lizenzierten Shutterstock-Assets suchen und Markenvideos produzieren, die das Publikum in allen Phasen des Kaufprozesses ansprechen.

"Überzeugende Videoinhalte sind wichtig, um das Publikum zu fesseln. Nur so kann sich eine Marke von der Masse abheben", so Alex Reynolds, VP of Platform Solutions bei Shutterstock. "Wir sind hoch erfreut, mit einem weltweit führenden Unternehmen wie Spirable zusammenzuarbeiten. So haben Benutzer einen leichteren Zugriff auf Shutterstock-Inhalte und sie können schnell dynamische Videos produzieren, die ihr Publikum begeistern und inspirieren."

"Unsere Partnerschaft mit Shutterstock fügt sich perfekt in unsere Mission ein. Wir wollen Marken dabei unterstützen, auf sinnvolle und relevante Weise mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten", sagte Lauren Evans, Chief Marketing Officer bei Spirable. "Der nahtlose Zugriff auf die Shutterstock-Assets von der Spirable-Plattform aus macht es Marken jetzt einfacher denn je, die wirkungsvollsten kreativen Videos schnell und in großem Maßstab zu erstellen."

Durch die Integration können die Nutzer jetzt:

Direkt auf Shutterstock zugreifen

Teammitglieder können lizenzierte Shutterstock-Inhalte suchen und importieren, ohne die Spirable-Plattform zu verlassen.

Inhalte intuitiv in Videoprojekte einfügen

Durchsuchen Sie schnell Shutterstock-Inhalte ausgehend vom Spirable-Tool und fügen Sie mit einem Klick Assets direkt in jedes Videoprojekt ein.

Auf lizensierte Inhalte zugreifen

Einfacher Zugriff auf Inhalte, die unter dem Rundum-Lizenzschutz von Shutterstock abgedeckt sind.

Mit der Leistungsfähigkeit von Shutterstock und Spirable können Vermarkter jetzt schnell auf lizenzierte Shutterstock-Assets zugreifen, um ansprechende Videoinhalte zu erstellen, die das Publikum inspirieren, eine Marke herausstechen lassen und die sich finanziell lohnen.

Um diese Option zu nutzen, senden Sie eine E-Mail an Shutterstock unter premierintegrations@shutterstock.com und ein Mitglied des Integrations-Teams mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), direkt und über seine Konzerntöchter, ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen lizenzierten Fotografien, Vektoren, Abbildungen, Videos und Musik für Unternehmen, Marketingagenturen und Medienorganisationen auf der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und verfügt derzeit über mehr als 350 Millionen Bilder und mehr als 20 Millionen Videoclips.

Mit Hauptsitz in New York City hat Shutterstock Niederlassungen auf der ganzen Welt und Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören auch Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Custom, eine benutzerdefinierte Plattform zur Erstellung von Inhalten; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

Pressekontakt:

Lara Báez

press@shutterstock.com

917-563-4991

