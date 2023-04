FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA

Fernsehen aus dem Internet: FUNKEs IMTEST bringt deutschlandweit größten Test der wichtigsten IPTV-Anbieter

Hanburg / Essen (ots)

1&1 ist Testsieger, Telekom und Vodafone auf den weiteren Plätzen

Experten des Ismaninger Unternehmens zafaco führten im Testzeitraum mehr als 500.000 Messungen durch

Der Abschied von der TV-Antenne und dem klassischen Kabel-Fernsehen ist schon längst eingeläutet, dafür entwickelt sich die Verbreitung von IPTV - also von Fernsehprogrammen und anderen Medieninhalten über das Internet - rasant. IMTEST, Deutschlands größtes Verbrauchermagazin, hat jetzt die drei bundesweit verfügbaren IPTV-Anbieter Telekom, Vodafone und 1&1 sowie das nur in der Metropolregion Rheinland verfügbare Unternehmen NetCologne unter die Lupe genommen. Zwei weitere Anbieter, EWE und M-Net, konnten in diesem Jahr aus technischen Gründen nicht an dem Test teilnehmen. Alle Ergebnisse erscheinen am Samstag, 8. April als E-Paper in den Apps aller Tageszeitungen von FUNKE und online auf www.imtest.de/370069.

Testsieger ist mit einer Gesamtnote von 1,37 ("sehr gut") das Angebot von 1&1, knapp dahinter folgt mit einer 1,41 ("sehr gut") das Angebot der Deutschen Telekom. Den dritten Platz belegt Vodafone mit einer Note von (Note 1,98 / "gut"). Das Angebot von NetCologne wurde zwar im Test mit 1,14 ("sehr gut") bewertet, ist aber nicht Teil der bundesweiten Rangliste, da der Anbieter nur für wenige Nutzer verfügbar ist.

Im Test stand zum einen der reine TV-Teil im Fokus, bei dem Aspekte wie die Qualität der Set-Top-Boxen im Hinblick auf Ausfallraten oder Kanal-Umschaltzeiten sowie die Qualität der Videostreams selbst untersucht wurden. Nicht trennen lässt sich die Bewertung des TV-Teils von der Qualität des Internetzugangs selbst. Daher hat zafaco für jeden Anbieter auch immer den reinen Internet- und Telefonanschluss geprüft sowie die gleichzeitige Kombination aus allen drei Nutzungsarten gemessen und bewertet. Aus allen Testbereichen wurde dann eine Gesamtnote ermittelt.

Es ist bereits der zweite umfangreiche Test, für den FUNKEs IMTEST-Team mit dem Netztest-Spezialisten zafaco kooperiert. Das Ismaninger Unternehmen ist seit Jahren für die bundesweiten, aufwändigen Messungen von Mobilfunk- IPTV- und Breitband-Qualität bekannt. Messungen von IPTV-Angeboten führt zafaco seit 2012 durch. Für die aktuelle Untersuchung wurden im Februar mehr als eine halbe Millionen Messungen durchgeführt.

"Fernsehen übers Internet - das ist die Zukunft des TV, denn kaum jemand will heute noch auf den Komfort von zeitversetztem Fernsehen, Mediatheken-Zugriffen und Streaming-Angeboten verzichten", so Axel Telzerow, Chefredakteur von IMTEST. "Mit IPTV gibt es das alles kompakt aus einer Hand, zusammen mit Telefon und Internetzugang. Umso erfreulicher ist - wie der Test gezeigt hat -, dass die Anbieter das technisch auch jetzt schon qualitativ hochwertig liefern können."

Christoph Sudhues, Geschäftsführer von zafaco, bescheinigt der desjährigen Testreihe ein "insgesamt richtig gutes Ergebnis. Aber der Blick aufs Detail zeigt, wo noch Luft nach oben ist. Erstmals gewinnt 1&1 HD TV bei den bundesweit agierenden Anbietern durch sehr gute Testergebnisse bei den Highspeed Internet- und IPTV-Messungen."

