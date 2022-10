AfD - Alternative für Deutschland

Alice Weidel: Faeser ist nicht die Lösung, sondern das Problem

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Ausgerechnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist eigenen Angaben nach aufgrund des zunehmenden Migrationsdrucks "in Sorge". Dazu teilt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel mit:

"Faeser ist ein Paradebeispiel für die verquere Politik der Bundesregierung. Denn sie selbst ist es, die noch vor wenigen Monaten für eine liberale Migrationspolitik innerhalb der EU warb und auf der Suche nach einer 'Koalition der Willigen' bei sämtlichen Mitgliedsstaaten auf Ablehnung traf. Faeser ist es auch, die sich umfassenden Grenzkontrollen und Abweisungen verweigert, während das von ihr gestaltete 'Migrationspaket' Hürden für Einbürgerungen nahezu abschafft. Migranten werden im Handumdrehen zu 'deutschen Staatsbürgern' erklärt und kommen somit noch schneller in den vollumfänglichen Genuss unseres Sozialsystems.

Bundesinnenministerin Faeser ist nicht die Lösung, sondern die Ursache für die vielfältigen Probleme. In der aktuellen Situation, die stark an das Schicksalsjahr 2015 erinnert, muss endlich angemessen gehandelt werden. Deutschland braucht nicht nur umfassende Grenzkontrollen, sondern gleichzeitig auch eine Priorisierung von Abschiebungen derjenigen, die gar kein Bleiberecht haben. Gerade in der von der gleichen Bundesregierung verursachten Energiekrise muss sich die Politik endlich an den Interessen der eigenen Bürger orientieren."

Die Teuerungen sind die Folge schlechter Politik.

https://www.afd.de/preistreiber-stoppen/

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell