AfD - Alternative für Deutschland

Joachim Kuhs: Viktor Orbán ist ein Leuchtturm in einer dunklen Zeit

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bei der Nationalratswahl hat die Fidesz-Koalition von Viktor Orbán einen entscheidenden Sieg errungen, mit über 2/3 der Stimmen im Parlament. Dazu Joachim Kuhs, Mitglied im Bundesvorstand der Alternative für Deutschland:

"Viktor Orban steht für eine konservative, christliche Politik wie zu Zeiten von Helmut Kohl und Franz Joseph Strauß. Unsere Mainstream-Parteien haben vor lauter 'woker' Politik vergessen, wofür sie stehen sollten, wofür die meisten Menschen in Europa stehen: Werte, Familie, Glauben. Viktor Orbán ist ein Leuchtturm in einer dunklen Zeit. Ich gratuliere ihm und der Fidesz im Namen der 'Christen in der AfD'".

Unser Grundgesetz ist unser aller Schatz. Und unser aller Verantwortung.

https://www.gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de/

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell