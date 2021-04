AfD - Alternative für Deutschland

Jörg Meuthen: "Ob Laschet oder Söder - einen Politikwechsel zum Besseren wird es mit beiden nicht geben"

Berlin (ots)

Medienwirksam und mit viel Getöse konkurrieren die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet und Markus Söder darum, wer von beiden als CDU/CSU-Kanzlerkandidat antreten darf.

Dazu Bundessprecher Jörg Meuthen:

"Viel Theaterdonner in einem blassen Schaustück. Egal, ob Laschet oder Söder der Endloskanzlerin nacheifern dürfen, ein Politikwechsel zum besseren ist von beiden nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Beide haben sich immer wieder als begeisterte 'Merkelianer' bekannt. Ihre Schwesterparteien in NRW und Bayern haben sie bis zur Unkenntlichkeit in Richtung Links-Grün transformiert. Konservative und freiheitliche Werte vertritt allein noch die AfD."

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell