AfD - Alternative für Deutschland

Alice Weidel: Geschäfte, Restaurants und Hotels so schnell wie möglich wieder öffnen!

Berlin (ots)

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Alice Weidel spricht sich für eine sichere und schnelle Öffnung von Geschäften und Dienstleistungsunternehmen aus:

"Supermärkte, Baumärkte, Blumenläden, Buchhandlungen und Tankstellen zeigen in der Corona-Krise, dass ihre Kunden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können. Die Kunden anderer Einzelhändler, Restaurants, Hotels und Bildungsanbieter können das sicher auch. Betriebe, bei denen dies ebenso möglich ist, sollten daher in den Alltag zurückkehren dürfen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ringen derzeit um ihre Existenz. Sie müssen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden dürfen!"

Redaktionen: Die Bundestagsfraktion der AfD hat ein Positionspapier zur Corona-Krise beschlossen, das Sie hier finden: https://www.afdbundestag.de/positionspapier-corona-krise/ (Punkt 8: Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten/Wiedereröffnung der Geschäfte)

