AfD - Alternative für Deutschland

Beatrix von Storch: Nein zu Corona-Bonds: Deutschland darf nicht die Schulden der EU übernehmen

Berlin (ots)

Die WELT schreibt: "Geld ohne Limit - In der Krise bricht die EZB mit den letzten Tabus" und beschreibt, wie das EZB-Programm PEPP "sämtliche Grenzen" für den Ankauf von Staatsanleihen aufhebt. PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programs) als sogenanntes Pandemie-Hilfsprogramm der Europäischen Zentralbank wurde von der EZB-Chefin Lagarde mit den Worten angekündigt, dem "Engagement für den Euro sind keine Grenzen gesetzt".

Dazu erklärt Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für Deutschland: "Die EZB will jetzt ohne Limit Staatsanleihen kaufen und vergemeinschaftet so de facto alle Schulden. Während die Euro-Befürworter diese Tatsache jetzt gerne unter den Tisch kehren wollen, erinnert die AfD daran: Wir wurden mit dem Versprechen in den Euro gelockt, dass Deutschland niemals für die Schulden anderer EU-Staaten haften müsse. Mit den Corona-Bonds wäre dieses Versprechen obsolet. Darum sagt die AfD ganz klar: Nein zu Corona-Bonds, nein zu diesem Instrument der Schuldenvergemeinschaftung, nein zu diesem Euro auf Kosten Deutschlands."

