AfD - Alternative für Deutschland

Alexander Wolf: Die CDU ist im Panikmodus

Berlin (ots)

In Thüringen halten nur noch Teile der CDU-Basis die CDU-Führung um Mike Mohring von einer Koalition mit den Grünen und der Linkspartei ab. In Hamburg sprechen sich SPD, Grüne, Linke und CDU gemeinsam dafür aus, den Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen.

Dazu erklärt AfD-Bundesvorstandsmitglied Dr. Alexander Wolf, Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft:

"Die CDU ist im Panikmodus und paktiert jetzt sogar mit der SED-Nachfolgepartei. Sie lässt alle Hemmungen fallen. Das grüne Brimborium gehört nicht in die Verfassung Hamburgs. Und die Grünen und die Linkspartei gehören in keine Regierung - schon gar nicht mit Unterstützung der einstmals bürgerlichen CDU. Die einzige Partei, die heute bürgerliche und freiheitliche Werte vertritt, ist die AfD."

