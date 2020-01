AfD - Alternative für Deutschland

Stephan Protschka: Frust der Bauern über Agrarpolitik der Bundesregierung ist groß

Berlin (ots)

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher musste unlängst öffentlich zugeben, dass die Union derzeit mit vielen Austritten von Landwirten zu kämpfen habe und zunehmend auf Unverständnis bei diesen stoße. Der Union laufen die Bauern, die in der Vergangenheit immer zu ihren Stammwählern gehört haben, davon. Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Stephan Protschka äußert sich dazu wie folgt:

"Der Frust der Bauern über die Agrarpolitik der Bundesregierung ist groß. Die heimische Landwirtschaft hat mit ständig neuen politischen Auflagen und Rahmenbedingungen zu kämpfen, die natürlich zu höheren Kosten führen. Weil die Erzeugerkosten weiterhin niedrig bleiben, führt das zu starken Wettbewerbsverzerrungen im EU-Binnenmarkt. Der Unmut der Bauern ist mehr als verständlich.

Allein die jüngsten Vorhaben der Bundesregierung, wie Insektenschutzgesetz, Verschärfung der Düngeverordnung oder das Mercosur-Abkommen, werden zu enormen Belastungen führen. Tausende bäuerliche Familienbetriebe sind dadurch existentiell bedroht. Insbesondere die kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe werden diesem Druck nicht mehr lange standhalten können. Kein Wunder also, dass sich mehr und mehr Bauern der AfD zuwenden. Dies war im vergangenen Jahr bei der EU-Wahl und den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern überdeutlich. Ein gutes Zeichen ist auch, dass bei den anstehenden Kommunalwahlen in Bayern am 15. März viele aktive Landwirte für die AfD kandidieren.

Die AfD steht für eine verlässliche und vernünftige Agrarpolitik, die auf der guten fachlichen Praxis und wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Wir wollen, dass es Planungs- und Investitionssicherheit in der heimischen Landwirtschaft gibt. Die Bauern benötigen dringend bürokratische Entlastung und endlich faire Erzeugerpreise."

