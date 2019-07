AfD - Alternative für Deutschland

Pazderski: Kramp-Karrenbauer wird sich allein an ihren Taten messen lassen müssen

Berlin (ots)

Der erste stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg Pazderski kommentiert die gestrige Vereidigung der neuen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wie folgt:

"Die von Bundeskanzlerin Merkel nach Brüssel weggelobte Kommissionspräsidentin von der Leyen hinterlässt ein unüberschaubares Desaster für die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die Aufräumarbeiten werden Jahre dauern, um die von einem Untersuchungsausschuss noch aufzuklärende Berater-Affäre aufzuklären, das Beschaffungs-Desaster in den Griff zu bekommen, die schwindende Moral in der Truppe und die am Boden liegende Einsatzbereitschaft der Streitkräfte wiederherzustellen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will zwar mehr öffentliche Gelöbnisse von Rekruten und höhere Verteidigungsausgaben, um das Nato-Ziel von zwei Prozent zu erreichen.

Aber nach den gebetsmühlenartig vorgetragenen leeren Versprechungen ihrer Vorgängerin von der Leyen zählen allein die Taten, die Kramp-Karrenbauer unter Kanzlerin Merkel und mit einem absolut unwilligen Koalitionspartner SPD wird tatsächlich umsetzen können."

Pressekontakt:

presse@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland



Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell