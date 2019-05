AfD - Alternative für Deutschland

AfD-Vize begrüßt Beschlagnahme des Schlepperschiffes Sea-Watch 3

Berlin (ots)

AfD-Bundesvize Georg Pazderski hat die Beschlagnahme des Schlepperschiffes Sea-Watch 3 durch italienische Behörden begrüßt:

"Den Mittelmeer-Schleppern muss endlich das Handwerk gelegt werden. Den Transport illegaler Einwanderer als Seenotrettung zu verschleiern, ist eine bösartige Irreführung der Menschen. Wer wirklich in Not ist, soll in sein Heimatland zurückgebracht werden, aber nicht über das gesamte Mittelmeer nach Europa. Die harte Hand der italienischen Behörden ist die einzig richtige Antwort. Für Grenzverletzer und Schlepper darf es keine Toleranz geben."

Pressekontakt:

presse@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland



Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell