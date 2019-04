AfD - Alternative für Deutschland

AfD startet Wahlkampf für Europawahl in Offenburg am 6. April

Berlin (ots)

Die Alternative für Deutschland startet ihren Wahlkampf am 6. April in Offenburg.

Redner: Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP, Spitzenkandidat und AfD-Bundessprecher Dr. Alexander Gauland MdB, AfD-Bundessprecher AfD-Bundesvorstand Guido Reil, Mitglied im Bundesvorstand der AfD

Der AfD-Wahlkampfauftakt beginnt am Sonnabend, den 6. April 2019, um 17 Uhr und dauert bis ca. 20 Uhr. Ort: Oberrheinhalle in Offenburg, Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg.

Anmeldung für Journalisten: Gerne per E-Mail an presse@afd.de oder per Telefon unter (030) 22 05 69 6-52. Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Pressekontakt:

presse@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell