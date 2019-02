AfD - Alternative für Deutschland

Kalbitz: JA ist ein untrennbarer Teil der AfD

Berlin (ots)

Am Wochenende fand in Magdeburg der Bundeskongress der Jungen Alternative statt. Neben Satzungsänderungen erfolgte die Neuwahl des JA-Bundesvorstandes. AfD-Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz erklärt dazu:

"Am vergangenen Wochenende hat unsere Jugendorganisation Junge Alternative auf ihrem Bundeskongress in Magdeburg gezeigt, dass sie hält was sie verspricht. Mit der Annahme des Leitantrags bestätigten die Mitglieder die vorgeschlagenen Satzungsänderungen, sodass der neue JA-Bundesvorstand den eingeschlagenen Weg für einen starken und geschlossenen Jugendverband der AfD weiter gehen kann. Mit Besonnenheit und Professionalität glänzte unsere Jugend bei der Diskussion von heiklen Themen, wie etwa der ungerechtfertigten Ausrufung des Verdachtsfalls durch einen politisch instrumentalisierten Inlandsgeheimdienst.

Ich gratuliere dem neu gewählten Bundesvorstand der Jungen Alternative und wünsche maximalen Erfolg für das politisches Wirken in den nächsten zwei Jahren Seite an Seite mit der AfD. Es stehen - im positiven Sinne - viele Herausforderungen an und ich bin überzeugt, dass die neu gewählte starke Mannschaft diese meistern wird. In Magdeburg hat die Junge Alternative alle Kritiker Lügen gestraft. Die JA ist ein untrennbarer Teil der AfD."

